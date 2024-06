La lista Scaloni para la Copa América: con 21 campeones del mundo y la sorpresa de Carboni

Se terminó la espera y el técnico hizo el corte de tres futbolistas. Y como siempre, llamó la atención con una baja y con una alta. Las dudas se terminaron: la Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, ya tiene definido la lista de los jugadores que irán en busca del bicampeonato de la Copa América 2024, en la que la Scaloneta forma parte del Grupo A junto con Perú, Chile y Canadá, rival al que enfrentará en el partido inaugural.

Luego de los dos ensayos ante Ecuador (1-0) en Chicago y Guatemala (4-1) en Washington, Lionel Scaloni dio la nómina de los 26 futbolistas. Y los tres jugadores que sufrieron el último corte fueron Valentín Barco, Leonardo Balerdi y Ángel Correa. Y la gran sorpresa de la lista es Valentín Carboni, quien debutó como titular ante Guatemala y se destacó con una buena actuación (le hicieron el penal para el 2-1).

De la lista de los campeones del Mundo se repiten 21 nombres. Por distintas razones fueron quedando afuera antes de esta gira Paulo Dybala -venía siendo parte del ciclo de Scaloni hasta esta gira por Estados Unidos-, Juan Foyth (padeció varias lesiones en la temporada), Alejandro Gómez y Thiago Almada, quien sí irá a los Juegos Olímpicos con el equipo de Mascherano. El campeón del mundo que se quedó sin torneo en el último corte fue Ángel Correa.

La Joya, que venía de tener una temporada espectacular en la Roma, donde alcanzó las semifinales de la Europa League junto con Leandro Paredes, fue descartado por Scaloni antes de los amistosos ante Ecuador y Guatemala. En la llegada del seleccionado a Miami, el DT aseguró: «Cuando dejas un jugador afuera y más en las condiciones que lo tuvimos que hacer, es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo».

Estos amistosos previos a la Copa América fueron una suerte de prueba para ver cómo llegaban algunos jugadores, como Gonzalo Montiel y Gio Lo Celso, quienes llegaban con poco protagonismo en el Nottingham Forest y el Tottenham. También para Lisandro Martínez y Marcos Acuña, dado que ambos atravesaron una temporada marcada por las lesiones. Y para Enzo Fernández también era un ensayo, el volante del Chelsea se operó de una hernia inguinal en abril, y si bien se sabía que llegaría a tiempo para disputar el certamen continental, la puesta a punto desde lo futbolístico era un tema a seguir de cerca. Enzo ingresó en el ST vs. Ecuador y ante Guatemala jugó como titular: con 70′ en cancha tomó ritmo y tuvo una participación estelar en el tercer gol.

Otro de los que pudo dar grandes señales fue Nahuel Molina. El lateral del Atlético Madrid volvió ante Guatemala luego de una lesión muscular y se mostró en muy buen nival: disputó 75′ y no mostró rastros de la inactividad. Y la gran sorpresa fue Valentín Carboni. El chico de apenas 19 años obnubiló a Lionel Scaloni y la presencia del joven desde el arranque ante Guatemala tenía una razón de ser… Ahora, el pibe que hizo Inferiores en Lanús y es una de las grandes promesas del Inter, tendrá la posibilidad de jugar la Copa América.

Otros que se subieron a la Scaloneta sin haber podido haber sumado minutos fueron Guido Rodríguez, que no pudo estar ni en el banco ante Ecuador por una gripe y ante Guatemala fue suplente pero no ingresó, y lo mismo sucede con Alejandro Garnacho, quien fue al banco en los dos partidos pero no jugó nunca, aunque está claro que el técnico lo quiere llevar de a poco. El otro caso especial es el de Germán Pezzella, quien sufrió el 10 de mayo una fractura en uno de los dedos de su pie derecho, tardó en recuperarse de esa lesión, no fue al banco en ninguno de los dos partidos y pero igual el técnico tomó la decisión de dejarlo en el grupo.

Por el contrario, Scaloni tuvo que hacer un corte de tres nombres con respecto a la lista de 29 que dio antes de la gira previa. Se sabía que el que la tenía más difícil iba a ser Leonardo Balerdi, no solo porque Lucas Martínez Quarta puede ser central y también lateral derecho, sino porque Lisandro Martínez, que ya había dado buenas señales en el cierre de temporada con el United, demostró estar entero. Más allá de la confirmación, que Balerdi se haya quedado afuera del banco de suplentes ante Guatemala daba cuenta de una decisión que ya estaba tomada.

En la misma línea quedo Valentín Barco, que viajó como un posible sustituto de Marcos Acuña, pero ante la buena respuesta del Huevo volverá a Inglaterra para tomar envión de cara a las Olimpiadas. El Colo, que tan solo había jugado un puñado de partidos en el Brighton, a donde llegó a comienzos del 2024, fue convocado por Scaloni de cara a los amistosos ante la pubalgia que había acompañado a Marcos Acuña y amenazaba con dejar al Huevo sin Copa América. Ante la buena respuesta del lateral del Sevilla en los entrenamientos y la correcta actuación ante Ecuador, el ex Boca se quedó afuera e irá a los Juegos Olímpicos.

El otro que se quedó afuera fue Ángel Correa. Si bien el técnico valoró su capacidad para jugar en varias posiciones, el crecimiento de Alejandro Garnacho y Valentín Carboni terminaron de sacar al jugador del Atlético Madrid de la lista.

Los 26 elegidos por Scaloni

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez.

Mediocampistas (8): Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Carboni.

Delanteros (6): Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González y Alejandro Garnacho.