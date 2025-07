La literatura como voz del pueblo. El Destrato de los Karamázov y la política: una advertencia desde la literatura  (Por Lic. Faustino Duarte )

En la sesión de este jueves del Senado de la Nación, el senador José Mayans apeló a un recurso literario tan inesperado como potente: evocó Los hermanos Karamázov de Fiódor Dostoievski para describir el destrato del presidente Javier Milei hacia los gobernadores provinciales. Esta comparación, lejos de ser una simple cita cultural, es una advertencia precisa sobre las consecuencias humanas y políticas del ajuste que hoy impacta de lleno sobre provincias y municipios.

En la novela, Fiódor Pávlovich Karamázov encarna la figura del padre egoísta y abusivo, que desatiende y desprecia a sus propios hijos, los manipula, humilla y abandona. La falta de cuidado, el desprecio y la violencia son las marcas de ese vínculo roto que conduce inexorablemente a la tragedia.

El paralelismo sugerido por Mayans no es forzado: Milei, con su plan de ajuste salvaje y centralismo fiscal, ha adoptado un trato similar hacia las provincias. Ha elegido recortar brutalmente transferencias, eliminar fondos específicos que sostenían obras públicas y programas sociales en municipios y territorios federales, y desfinanciar políticas clave en áreas como salud, educación y asistencia social. La motosierra, convertida en emblema presidencial, no discrimina: corta recursos indispensables para el funcionamiento cotidiano de pueblos y ciudades en todo el país.

Pero lo más grave es el desdén con el que se justifica esa política: gobernadores y autoridades locales son públicamente tratados como “llorones” o “mendigos fiscales”, invisibilizando que las provincias no tienen la capacidad de financiarse plenamente sin la coparticipación y sin las transferencias no automáticas que el propio Estado nacional siempre reconoció como parte del pacto federal.

Las consecuencias de este ajuste despiadado ya se sienten en la parálisis de la obra pública que deja pueblos sin caminos ni escuelas nuevas, en hospitales que se desfinancian y que ya no reciben medicamentos, en municipios que no pueden pagar salarios ni garantizar servicios básicos como la recolección de residuos. En lugar de diálogo y construcción conjunta, hay indiferencia y desprecio. En lugar de entender el federalismo como cooperación solidaria, Milei lo convierte en una relación de dominio y humillación.

Como en la tragedia de los Karamázov, el destrato no es neutro: engendra resentimiento y ruptura. El abandono no genera eficiencia ni mejora fiscal: genera injusticia y deterioro social. Las provincias, en su diversidad y complejidad, son el tejido vivo de la Argentina. Desatenderlas no es un problema de «cajas» o “ahorros”; es desarticular la Nación misma.

Al invocar la novela de Dostoievski, Mayans nos recuerda que detrás de cada decisión política hay relaciones humanas que pueden tejer o desgarrar el vínculo entre el Estado y su gente. El destrato de Milei hacia los gobernadores y, por extensión, hacia los habitantes de las provincias y sus municipios, no es solo un gesto autoritario: es la antesala de una fractura nacional.

En definitiva, si la Nación, como comunidad política, no puede funcionar sin reconocimiento mutuo y respeto, entonces el modelo de ajuste y desprecio actual es una receta para el fracaso. La historia y la literatura nos enseñan que nadie puede construir autoridad sobre el abandono y la humillación. Argentina no es una empresa; es un país profundamente federal que requiere diálogo, equidad y cooperación.

Porque, como nos advierte Dostoievski a través de sus Karamázov, cuando el vínculo que sostiene a la familia —o en este caso, a la Nación— se rompe, lo que sigue es la tragedia. Y parafraseando a otro grande de la literatura , hoy mas que nunca «…la vida es lucha..»

Lic. Faustino Duarte