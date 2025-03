La LLA y sus aliados retuvieron jefatura de la bicameral de DNU

Tras una feroz pelea por la presidencia de la Bicameral de Trámite Legislativo, arrancó -una hora y media más tarde de lo previsto- el debate del DNU de acuerdo con el FMI que firmó Javier Milei y que Diputados quiere votar mañana en la sesión que ya está convocada para las 10.

En una semana cargada de tensiones cambiarias, el Gobierno apura el blindaje del DNU. Quiere votarlo mañana, el mismo día que está convocada una nueva marcha por los jubilados en las afueras del Congreso.

Como Milei en lugar de mandar una ley con el acuerdo con el FMI firmó un decreto, la norma indica que tiene vigencia mientras el Congreso no lo rechace. Por eso el oficialismo quiere blindarlo mañana en Diputados, donde los números son más favorables.

Una vez que firmen el despacho, el decreto queda listo para ser votado en el recinto. Si surgieran complicaciones y la comisión no resuelve nada, pasados los 10 días cualquiera de las Cámaras puede llevarlo directo al recinto.

El verdadero problema es si quienes se oponen no firman ningún dictamen. En Unión por la Patria -que originalmente se inclinaban a firmar un dictamen de rechazo- ahora especulan con no firmar despacho para bloquear el dictamen. Si Massot y Paoltroni tampoco firman no darían los números.

Tras la suspensión repentina de la reunión de la semana pasada, reprogramaron la reunión para hoy a las 16. El reglamento indica que a las bicamerales -justamente como están integradas por legisladores de ambas cámaras- las preside un año un senador y al otro un diputado. Actualmente el presidente era el senador libertario Juan Carlos Pagotto, lo que indicaba que ahora era el turno de un diputado.

Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión sin consenso para imponer a uno propio, sobre todo después de que Lisandro Almirón y Oscar Zago -ambos integrantes de la bicameral- se pelearan casi a las trompadas en la última sesión. Por eso, quiso insistir con que continúe al frente de la comisión Pagotto.

Como se creìa, esto iba a traer problema. Y generó una feroz pelea, a los gritos entre los diputados y senadores, mientras los funcionarios de Economía invitados estaban sentados esperando para exponer. Al punto que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem fue en persona a intentar solucionar el problema. Se fue sin esperanzas.

La discusión era sobre la legalidad de la convocatoria: el kirchenerismo planteaba que era ilegal porque Pagotto no la podía haber citado, porque no le correspondía ya estar como presidente. Exigía que se constituya nuevamente y que un diputado quede al mando.

El oficialismo retrucaba que el camporista Marcos Cleri estuvo por más de un año en la presidencia de la Bicameral. Desde Unión por la Patria contestaba que con acuerdo se puede sostener a quien el cuerpo guste, pero sin acuerdo no se puede imponer. Y el oficialismo no tenía los votos para sostener a Pagotto.

Hubo una votación que quedó empatada: Pagotto obtuvo 8 votos y Nicolás Massot -candidato propuesto por Unión por la Patria- también tuvo 8.

A raíz de eso, el senador echado de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, sacó un as de la manga y propuso a Oscar Zago, el otro libertario echado del bloque oficialista pero de Diputados. Como contó Clarín, Zago estaba entre las posibilidades de UP y terminó siendo el elegido, aunque con apoyo de todos menos el kirchnerismo que se abstuvo, no rechazó.

Lo votó hasta Lisandro Almirón con quien se revolearon piñas en la última sesión. «Ante todo está la república y el pte Javier Milei» , justificó Almirón antes de votar.

La advertencia de UP al FMI

En la previa a la reunión, la bancada de Unión por la Patria anunció el envío de una carta a la titular del FMI, Kristalina Georgieva. En ella le informan su rechazo al DNU por «autorizarse a sí mismo un nuevo endeudamiento» sin pasar por el Congreso «en abierta violación a lo que determinan la Constitución Nacional y la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Deuda».

«De continuar con el camino ilegal, que desconoce la normativa vigente nuestra fuerza política que cuenta con una importante representación parlamentaria en ambas Cámaras del Congreso desconocerá el referido acuerdo, la deuda que surja del mismo y los compromisos contraídos», sentencian.