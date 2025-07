La llamativa actitud del rival de Francisco Comesaña en el triunfo del argentino en Austria

Tras una semana en la que el tenis argentino contó con protagonistas entre los mejores de los torneos del circuito, este lunes volvió la acción con tres representantes en ATP 250: Francisco Comesaña y Facundo Bagnis en Kitzbuhel, Austria, y Mariano Navone en Umag, Croacia. El Tiburón y La Nave debutaron con sólidas victorias, mientras que el rosarino no logró pasar la primera ronda.

Comesaña (73º) se impuso al estadounidense Tristan Boyer (126º) por 6-3 y 7-6(1) tras superar reiteradas interrupciones por lluvia, mientras que Navone arrolló al chileno Tomás Barrios Vera por 6-1 y 6-2 en poco más de una hora de juego, mostrando un dominio categórico sobre el polvo de ladrillo europeo.

El debut del marplatense en el tradicional certamen austriaco fue mucho más que un simple trámite de primera ronda. Enfrente tuvo a un norteamericano que no solo luchó con sus herramientas tenísticas sino que exhibió una curiosidad táctica: en cada cambio de lado leía un cuaderno de apuntes sobre el juego del argentino.

Pero el factor decisivo no estuvo en los papeles, sino en el cielo, con severas lluvias que obligaron a frenar el partido en dos ocasiones extendidas. Comesaña, séptimo preclasificado y candidato a pelear por el título, mantuvo la concentración durante un larguísimo día en el club: llegó a las 8:00 de la mañana al club y culminó su partido recién pasadas las 17:30 -hora de Austria-

Dentro de la cancha, el bonaerense arrancó con quiebre en contra, pero rápidamente encadenó cuatro juegos seguidos gracias a su potencia desde el fondo y a la paciente construcción de los puntos. La tensión llegó en un segundo set que fue más parejo que el primero. En un parcial en el que no hubo roturas de servicio y que parecía que iba a contar con un tiebreak igual de parejo, el albiceleste obtuvo tres mini quiebres para sellar el 7-1 con el que firmó el 6-3 y 7-6. En la siguiente ronda, el argentino irá ante el ganador del match que se disputará este martes entre el francés Arthur Cazaux (100) y el peruano Ignacio Buse (133).

En simultáneo, Mariano Navone (76º) sacó a relucir toda su confianza en el debut croata. El argentino arrasó a Tomás Barrios Vera (142º) en un partido con historia reciente: apenas hacía una semana lo había derrotado también en Bastad, y en Umag reconfirmó la superioridad sobre el chileno. Con un tenis agresivo y preciso, el oriundo de 9 de Julio se adueñó rápidamente del ritmo al quebrar el saque rival en el segundo, cuarto y sexto juegos del primer set; desde allí, manejó los tiempos y cerró el parcial 6-1 con absoluta autoridad.

El segundo set mantuvo la tónica dominante. Navone lució firme desde la base, presionando sobre el segundo servicio de Barrios Vera y capitalizando los errores del trasandino, quien poco pudo hacer ante la intensidad y regularidad del argentino. Un nuevo quiebre le permitió a Navone colocarse rápidamente 3-1 y administrar la ventaja hasta sellar el 6-2 definitivo.

La representación argentina no se detiene. Este martes será el turno del debut de varios compatriotas en Kitzbuhel: Tomás Etcheverry, quinto favorito, se medirá ante el austríaco Filip Misolic; y Thiago Tirante debutará ante el portugués Jaime Faria. En Umag, el otro tenista albiceleste que figura en el cuadro principal, Camilo Ugo Carabelli, buscará sumarse a Navone entre los clasificados a segunda ronda. La ilusión nacional sigue en pie en ambos torneos e invita a soñar con una semana de protagonismo sobre la arcilla europea al igual que la pasada en Gstaad -donde Juan Manuel Cerúndolo disputó la final- y Bastad -donde Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli hicieron semifinales-.