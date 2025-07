La «Locomotora» Oliveras sufrió un ACV isquémico y permanece en terapia intensiva

La preocupación por el estado de salud de Alejandra «Locomotora» Oliveras fue el común denominador este lunes en los ambientes deportivos y políticos de Santa Fe.

En horas de la mañana de este lunes, la reconocida exboxeadora de 47 años y actual convencional constituyente fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe tras sufrir una descompensación en su domicilio.

En un principio, su familia informó que Oliveras había cenado normalmente la noche anterior y que, al comenzar el día, se sintió mal, por lo que se convocó al servicio de emergencias 107. Ingresó lúcida y fue atendida en la sala de shock room, donde se le practicaron estudios de alta complejidad, como tomografía y resonancia.

Este lunes, el director del hospital Cullen, Dr. Bruno Moroni, confirmó oficialmente que la paciente sufrió un ACV isquémico del lado izquierdo, lo que le provocó una pérdida de movilidad en todo el hemicuerpo izquierdo, además de un síndrome confusional.

«Actualmente la paciente se encuentra estable. Está en unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado. Estas próximas 48 horas son trascendentales para evaluar la evolución», precisó Moroni. Agregó que no hay antecedentes de jerarquía y que aún no se puede determinar el origen del evento neurológico.

También indicó que, antes de ser trasladada al Cullen, Oliveras fue atendida inicialmente en el Samco de Santo Tomé. Respecto a la cirugía estética en la zona mamaria a la que se había sometido la semana pasada, el profesional sostuvo que aún no se puede establecer si tiene relación con el cuadro actual: «No hay una causa directa determinada hoy, aunque se están evaluando todas las posibles vinculaciones».

Hace pocos días había resaltado su interés por aportar en su nuevo rol político y su compromiso con su nuevo rol institucional: «Yo quiero levantar la provincia, quiero ayudar, quiero sumar. Parece que les dolió que metí tres convencionales y que la gente me apoya», sostuvo en su habitual tono desafiante.