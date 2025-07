La lucha de Mateo: Una familia formoseña rifa hasta su casa para un tratamiento vital en México

La historia de Mateo, un niño formoseño de siete años que padece parálisis cerebral, microcefalia y retraso madurativo global del desarrollo, ha conmovido a la comunidad. Su familia, en un acto de amor incondicional, está llevando adelante una campaña desesperada para recaudar los 35.000 dólares necesarios para un innovador tratamiento en Monterrey, México. La situación es tan crítica que, si no logran reunir el dinero a tiempo, están dispuestos a sortear su propia casa.



La madre de Mateo, Camila Filipigh, compartió la desgarradora realidad de su hijo en una entrevista con el programa «Exprés en Radio» de FM VLU 88.5. «Mateo ya nació con complicaciones y a los 5 meses arrancó con convulsiones», relató Camila. «Tenía tantas algias que fueron quemando partes del cerebro. Al día de hoy, tiene 7 añitos y las convulsiones le dejaron secuelas severas: no camina, no se sienta, no habla, no come solo. Es totalmente dependiente».



Una luz de esperanza en México



Tras agotar todas las opciones de tratamiento en Argentina, la familia se contactó con un grupo de médicos en México. Allí, Mateo fue aceptado como candidato para un protocolo de tratamiento que, si bien es relativamente nuevo, se presenta como una gran esperanza. «Es muy prometedor en cuanto a los resultados que da», explicó Camila.

«Queremos darle la oportunidad a Mateo de que pueda salir adelante, de que pueda realizarse ese protocolo y tenga una mejor calidad de vida, que esté mejor, que pueda comunicarse mejor, que pueda comer solo, que sea un poquito más independiente». El tratamiento requiere una estadía de 32 días en el país azteca.



El inmenso desafío económico



Reunir la suma de 35.000 dólares es un desafío colosal para la familia. «Si bien el papá y yo y toda la familia trabajamos, es un dinero muy elevado», afirmó Camila. Ante la inminencia del plazo y la magnitud del monto, la familia ha tomado una decisión extrema y conmovedora: si las rifas y colectas solidarias no son suficientes, sortearán la casa que construyeron con sus propias manos.



«Nuestra casita la construimos nosotros con nuestras propias manos», dijo Camila con voz entrecortada. «Pero una ladrillo, nosotros podemos volver a levantar alguna casita en algún momento de nuestra vida nuevamente, pero la oportunidad de Mateo es ahora. La salud de mi hijo no tiene precio». La familia ya está investigando los aspectos legales para llevar a cabo el sorteo de la propiedad.



Cómo ayudar a Mateo



La campaña solidaria ha sido ampliamente difundida en redes sociales bajo el nombre «Todos por Mateo». Sin embargo, Camila advirtió sobre la aparición de perfiles falsos que intentan estafar a quienes desean colaborar. Es fundamental verificar los datos antes de realizar cualquier donación para asegurar que la ayuda llegue directamente a Mateo y su familia.



La única cuenta oficial para donaciones es de Naranja X, y el alias es

TODOSXMATEO.NX

El alias está a nombre de Camila Filipigh.



Para cualquier duda o para corroborar la información, se puede contactar a la familia a través de la página de Instagram @TodosPorMateo, donde se encuentra toda la historia de Mateo, sus avances y la información detallada de la campaña.



La familia de Mateo apela a la solidaridad de la comunidad, especialmente a padres y madres que comprenden el dolor de tener un hijo con una patología. Cada aporte, por pequeño que sea, y cada difusión, suma en esta carrera contra el tiempo para brindarle a Mateo una oportunidad de una vida más digna.