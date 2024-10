La madre de la bebé muerta por picadura de alacrán pide justicia ante negligencia médica

Una beba de un año y ocho meses murió luego de ser picada por un alacrán. El hecho sucedió pasadas las tres de la mañana del viernes en una vivienda del barrio Colonia Paso Báez, de la localidad de Laguna Naineck. Analía, madre de Daniela dialogó con el Grupo de Medio TVO al respecto de la situación vivida

Analía comenzó diciendo: “desde el viernes todo cambió, porque mi bebé ya no está”.

“En las redes y medios de comunicación dicen que nosotros no hicimos nada, pero nosotros hemos tratado de salvarle la vida a nuestra pequeña hija”, acotó.

“Nosotros pedimos justicia por lo que pasó porque nosotros pensamos que no murió por la picadura”, dijo.

“Mi bebé estaba acostada en su cuna y de repente se puso a llorar, yo pensé que se había lastimado el pie porque me mostraba su piecito, yo le frotaba pero ella no quería porque se ve que le dolía mucho, en ese interín algo me camina por el brazo, me sacudí el brazo y cayó el alacrán, ahí le avisé a mi marido para que lo mate y me lo de que iba a llevar a nuestra bebé al hospital”, indicó.

“Cuando llegamos al hospital de Laguna Naineck nos atendió una enfermera, el médico de guardia no estaba en el lugar. Ella me dijo que el bicho no era venenoso, lo llaman al medico que tenia que estar en su lugar de trabajo, el por teléfono le dice que le aplique una inyección de Dexametasona, lo hace y mi hija vomitó, la enfermera me dijo que era normal que vomite tras ponerle la inyección porque estaba llorando mucho. La enfermera me dijo que la lleve a Laguna Blanca, pero por nuestros propios medios”, se explayó.

“Nos fuimos a Laguna Blanca y por el camino ella se dormía, llegamos a la guardia y le atendió el médico, le dije que le habían inyectado , el vuelve a indicarle una dexametasona en el suero que le pusieron, tenía taquicardia y seguía vomitando”, explicó la madre.

“La dejaron en observación, pero no había ningún médico ni un enfermero. Tres veces le pusieron el suero, ella seguía vomitando y de tantas veces que lo hizo vomitó espuma”, aseguró.

“Le habían hecho una placa a mi hijita y jamás me mostraron la misma momento en el que comenzaron a correr para todas partes, llamaron a una ambulancia y me mandaron a la Madre y el Niño , jamás supe que había en esa placa y me dijeron que en Formosa lme habían a explicar”.

Pese a los pedidos de Analía para que le realizaran una placa, se la negaron. En medio de la angustia, la bebé fue trasladada al Hospital de la Madre y el Niño en Formosa, donde le informaron que su hija había fallecido. “Me dijeron que ya estaba muerta. Vi un costado de su piernita que estaba morado”, agregó.

Analía asegura que entregó el alacrán a la doctora, pero esta le aseguró que la picadura no fue la causa de la muerte, afirmando que no presentaba las marcas típicas de una picadura letal. “Me di cuenta que la reacción fue a la medicación y no a la picadura”, concluyó la madre.

Devastada por la pérdida de su hija, Analía exige justicia y que se investiguen las posibles responsabilidades médicas. “Espero que se esclarezcan las responsabilidades de cada uno y que no quieran tapar las cosas”, expresó, señalando la posible negligencia en la administración del medicamento.