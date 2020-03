La Madre y el Niño acondicionó una zona especial para posibles casos sospechosos de COVID-19

Compartir

El médico Víctor Fernández, Director del Hospital de la Madre y el Niño, explicó cómo proceden en la institución ante posibles casos sospechosos de COVID-19.

«En cada una de las guardias, tanto pediatría o toco ginecología, tenemos enfermeros equipados con indumentaria, cosa de tomar contacto con el paciente que viene a la consulta y para caso sospechoso, se lo coloca en un consultorio especial preparado para hacerle todos los estudios y preguntas correspondiente y establecer si en realidad es un caso sospechoso o descartarlo», sostuvo.

Y aclaró: «Si lo es, se le aísla, en una de las dos salas preparadas: uno para embarazadas y otro para niños. Se le dejará internado, se tomarán las muestras y permanecerá allí hasta que tengamos los resultados».

En ese sentido, relató que llegaron al nosocomio algunos pacientes de forma directa, es decir que no pasaron por la Unidad de Pronta Atención, ni llamaron al 107. Pero fueron casos descartados con el interrogatorio, la clínica del paciente y, es por eso, que hasta el momento no han registrado casos sospechosos del virus.

Respecto a consultas por otras patologías, Fernández confirmó que mermó en pacientes embarazadas pero siguen llegando niños y niñas con síntomas febriles, posibles casos de dengue, entre otras cuestiones, que son atendidos en la guardia de pediatría.

Entre cuarenta y cuarenta y cinco consultas diarias en pediatría y entre treinta y treinta y cinco en toco ginecología.

«La mayoría viene con problemas serios y reales que el Hospital debe atender y la mayoría son internados, por ejemplo, ayer se atendieron cerca de 35 pacientes en toco gineco y se internaron 15, porque la mayoría ya viene con trabajo de parto, dolores o por cirugía de urgencia, lo mismo pediatría que vienen derivados con casos graves, que no tienen que ver con el tema de casos sospechosos de coronavirus», aseguró.

Por último, Fernández se refirió a la entrega de indumentario y equipos de biodiversidad por parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y resaltó la importancia de estos insumos en los Hospitales Públicos.