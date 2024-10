La mala noticia que le dio Cavallo a Milei sobre la inflación

A la espera de conocerse el dato de inflación de septiembre, que el Gobierno espera sea menor al 4%, el economista Domingo Cavallo explicó las razones por las cuales se frenó el proceso de desinflación que encara Javier Milei desde que asumió la presidencia.

El exministro de Economía describe que la inflación ha experimentado una drástica caída desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2024, impulsada principalmente por el ajuste fiscal y un limitado ajuste cambiario tras la fuerte devaluación de diciembre, pero sin embargo, remarca que a partir de junio, este proceso de desinflación ha comenzado a estancarse.

En su último posteo publicado en su blog personal, Cavallo explica las razones y sostiene que la política monetaria se volvió expansiva en junio, lo que explica tanto el final de la recesión como el estancamiento de la desinflación.

“Dos observaciones en el gráfico son relevantes para el análisis de la marcha del proceso de desinflación. Primero, la tasa de inflación descendió rápidamente desde diciembre hasta mayo. Segundo, desde mayo en adelante y hasta el mes de septiembre incluido, (esto último según indica la estimación diaria de PriceStats aunque aún no se ha publicado la estimación del INDEC), el proceso de desinflación se ha frenado en el entorno del 4% mensual según INDEC y del 3% mensual según PriceStats”, señala el economista.

“El gobierno no esperaba que ocurriera este freno”, aseguró al señalar que las proyecciones del Presupuesto para la inflación están en un 2% mensual.

“Viniendo de 4% de inflación en junio, se estimaba un 3% de inflación para julio y del 2% a partir de agosto. Al mantenerse la tasa de inflación alrededor del 4% en julio y agosto, ahora, en el mes de setiembre, para que se puedan lograr las metas de inflación del presupuesto, la inflación debería ser de 1,2% mensual hasta diciembre y del 1,4% mensual promedio durante 2025”, consideró Cavallo.

Para el economista, una explicación intuitiva sobre por qué se frenó el proceso de desinflación es que “hasta mayo la fuerte recesión provocada por el ajuste fiscal ayudó al proceso de desinflación porque provocó una disminución profunda y sostenida de la demanda de consumo e inversión”.

“Pero a partir de junio, y sobre todo durante julio, agosto y setiembre, la incipiente reactivación de la demanda, impulsada por un aumento de los salarios reales y la expansión del crédito al sector privado, ha dejado de empujar a la desinflación”, agregó.

Cavallo también se refirió al manejo de los agregados monetarios como una de las principales fuentes de presión inflacionaria.

En su reporte, destacó cómo el aumento en los agregados monetarios M2 y los préstamos al sector privado desde junio “vienen creciendo al doble del ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial”, lo que refleja una expansión monetaria que no ha sido acompañada por una corrección en los precios relativos, generando un desbalance en el proceso de estabilización de precios.