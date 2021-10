La mamá de Messi no estará en MasterChef Celebrity 3

Compartir

La tercera edición de MasterChef Celebrity está cada vez más cerca. Durante las últimas semanas, la producción fue dando a conocer a los diferentes participantes que firmaban su contrato. Sin embargo, los organizadores estaban detrás de una figura que poco se vio en la tele, pero que iba ser la protagonista del reality.

Según había contado Marina Calabró en los últimos dÍas, Celia Cuccittini era la participante que deseaba tener la producción de MasterChef. «siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi», había dicho la periodista, pero toda especulación posible se terminó cuando la protagonista dio su respuesta definitiva.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, primero habló de su felicidad tras la victoria de la Selección Argentina sobre Perú. “ Siempre que gana el equipo, me pongo muy contenta”, fue lo primero que se escuchó de Cuccittini tras los saludos de rigor. También profesó fidelidad por el programa que conduce Ángel de Brito: “Los miro siempre. Recién le escribí al Pollo (Álvarez, conductor de Nosotros a la Mañana), porque lo quiero mucho, siempre me nombra y ahora estaba escuchando y le escribí a Pía (Shaw, una de las “angelitas”) porque la verdad que yo nunca doy notas… ¡Bueno, ahora estoy dando una nota!”, se rió la mamá del 10 argentino.

Entonces, llegó la pregunta por la que De Brito decidió llamar a Celia: “¿Por qué no aceptaste Masterchef?”. “Porque no. Ahora yo viajo. El 27 (de octubre) ya me voy. Y si todavía no estoy ahí, es porque Lionel no encontraba casa”, dijo la mamá de Messi. Esto coincide con la versión original de Marina Calabró, quien señalaba que uno de los escollos por los que todavía no estaba cerrada la mujer de Jorge Messi para la próxima temporada del reality, era por una cuestión de viajes y de agenda.

