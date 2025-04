La mañana de Sabrina Rojas y su hijo Fausto: sol, mate y una actividad que heredó de Luciano Castro

Las mañanas de los fines de semana son días de jornadas deportivas y el Sábado Santo no interfirió en la rutina de Sabrina Rojas. La actriz acompañó a Fausto, el hijo de 10 años que tuvo con Luciano Castro, al predio que Argentinos Juniors tiene en el partido de Pilar. Y en sus redes sociales, compartió una serie de postales bien futboleras que conectan al pequeño de diez años con su padre y con su abuelo.

Es sabido el paso de Castro como arquero en las inferiores del Bicho de La Paternal, donde compartió plantel con futbolistas como Leonardo Pininito Mas además del hoy relator Sebastián Pollo Vignolo. Según contó el actor, su carrera se vio frustrada cuando Mostaza Merlo lo dejó afuera de un seleccionado juvenil sub 17. «¡Castro, a vos te gusta más la City (por la discoteca) que el arco”, le dijo con su característica voz ronca el entonces entrenador del combinado nacional. Sin saberlo, estaba naciendo el galán que asomó en Jugate conmigo y se convirtió con el tiempo en uno de los actores más requeridos de su generación.

Volviendo al sábado 19 de abril, Sabrina cargó el equipo de mate y llevó al niño al predio ubicado en el norte del conurbano. El sol otoñal fue entibiando de a poco una mañana fría, pero el campo de juego mostraba el agua acumulada luego de las fuertes lluvias de la semana. “Se juega” escribió la conductora, en una foto que mostró a su hijo de espaldas y de fondo se veía una de las áreas embarradas.

Un rato después, mostró un video en el que Fausto mostraba con orgullo las heridas de guerra, que no eran otra cosa que camiseta, pantalón, medias y botines totalmente embarrados, producto de revolcarse una y otra vez en el área. El niño sigue los pasos de su padre y también de su abuelo, quien atajó en Chacarita Juniors, y es un ferviente defensor del puesto más ingrato del fútbol. Así lo expresa orgullosamente en su cuenta de Instagram: “Arquero titular de la categoría 2015/16 en Asociación Atlética Argentinos Juniors Pilar”.

Pese a desarrollar su carrera ligada a la actuación, Luciano nunca dejó de lado el deporte y fue combinando el fútbol con otras de sus pasiones, el boxeo. Y a las dos las pudo llevar a la pantalla. Con la número cinco como núcleo argumentativo, formó parte de RRDT, bajo las órdenes de Carlín Calvo y junto a otros nombres que transitaron ambos márgenes, como el Ruso Verea y Diego Díaz. En Campeones de la vida, era uno de los púgiles a cargo del inolvidable Guido Guevara de Osvaldo Laport. Actualmente, protagoniza Caer (y levantarse), un unipersonal en el que se pone en la piel de… un boxeador.

Una tregua

para festejar

El 9 de enero pasado, Fausto cumplió 10 años y Sabrina lo celebró con un mensaje cargado de sentimientos. En sus redes sociales, la conductora expresó: “Sos mi felicidad. Solo pensarte me hace feliz. Feliz cumple mi niño guapo, sensible, noble, qué suerte tengo de que seas mi hijo”. Estas palabras fueron acompañadas por un video emotivo que recopila imágenes de las diferentes etapas de la vida del niño, mostrando momentos importantes y felices junto a su madre.

El festejo tuvo lugar en Mar del Plata, en un entorno distendido y familiar pese a las polémicas públicas que tuvieron los padres, sobre todo desde que Castro oficializó su romance con Griselda Siciliani, ambos hicieron a un lado sus diferencias para conmemorar este momento especial en la vida de su hijo menor.