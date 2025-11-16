La Mandinga ultima detalles para su gran gala de fin de año con acrobacias, teatro y danzas

En el Centro Cultural Independiente La Mandinga, ubicado en Don Segundo Sombra 175, en el barrio Fleming de la ciudad de Formosa, continúan los preparativos para la tradicional gala de fin de año, que este 2025 llegará con una propuesta artística renovada y de gran despliegue escénico. Acrobacias aéreas, teatro y danza contemporánea confluirán en un espectáculo único que se presentará el 29 de noviembre en la sede del centro cultural.

Durante la tarde del sábado 15, los distintos grupos realizaron un ensayo general en el espacio cultural. Allí estuvieron presentes Viviana Benítez, instructora de acrobacias aéreas; Laura Saavedra, actriz del grupo teatral Los de al lado; y Elisa Parola, profesora de danza contemporánea.

Viviana Benítez adelantó que el espectáculo “combina acrobacias, teatro y danzas”, y que se conformó un “elenco enorme para la gala de fin de año, con la temática de El mago de Oz”. Cada disciplina presentará cuadros propios que dialogarán entre sí en una propuesta escénica integrada.

En el caso del grupo de acrobacias aéreas, Benítez detalló que trabajan “con los distintos elementos de la acrobacia: las telas, el aro y el trapecio”, buscando desplegar un show visualmente impactante. Subrayó además que la presentación será una oportunidad “para compartir con las familias todo lo que fuimos construyendo durante el año”.

Laura Saavedra, actriz del grupo Los de al lado, contó que serán “cuatro los actores” encargados de interpretar a los inolvidables personajes de El mago de Oz. El elenco teatral aportará humor, dramatización y narrativa a lo largo de la obra, contribuyendo al hilo conductor del espectáculo.

Por su parte, la profesora Elisa Parola, quien dicta clases en el Polideportivo del barrio La Paz desde hace 14 años, celebró la invitación a participar de la gala de La Mandinga. “Alrededor de 30 personas integran este taller, y se sumaron al grupo del centro cultural, quienes serán protagonistas de esta obra”, señaló.

Parola explicó además que la danza contemporánea “es más libre, abarca otros estilos y no es tan estructurada como la clásica”, lo que aportará dinamismo y variedad a la puesta en escena. Asimismo, recordó que el cierre anual de las actividades culturales del Polideportivo será el 14 de diciembre, ocasión para la cual extendió la invitación al público.

Con el compromiso y el entusiasmo de los grupos participantes, La Mandinga se prepara para una gala que promete sorprender por su creatividad, su diversidad y el trabajo colectivo de artistas locales. El público podrá disfrutar de una obra que reúne excelencia técnica, narrativa y expresión corporal en un homenaje libre y colorido a El mago de Oz.