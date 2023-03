La mano izquierda de ‘Canelo’ pasa la prueba de cara a pelea ante John Ryder

Saúl “Canelo” Álvarez cumplió con uno de los principales objetivos que se planteó para la práctica que sostuvo ante medios de comunicación e invitados especiales: golpear cuatro meses después de la operación a la que se sometió en la mano izquierda.

El boxeador y multicampeón mexicano trabajó ante las cámaras en el gimnasio House of Boxing en San Diego, California, de cara a la pelea que sostendrá el 6 de mayo en Guadalajara, Jalisco, ante el británico John Ryder.

“(Saúl ha golpeado) perfectamente bien después de su operación en la mano, ha estado asimilando bien las cargas, ha estado golpeando bien y no ha tenido ninguna complicación”, dijo Eddy Reynoso, entrenador del púgil tapatío, en entrevista con ESPN Deportes.

Álvarez arrastró molestias en la muñeca izquierda desde su combate ante Caleb Plant en noviembre de 2021 y pese al dolor, peleó con Dmitry Bivol y Gennady Golvkin en 2022. Tras consultar a varios especialistas, el mexicano decidió someterse a una operación a finales de octubre del año pasado y cinco meses después de la cirugía, lució en gran forma física en su entrenamiento en San Diego.

Reynoso destacó que tuvo que ajustar algunas cosas en el campamento para adaptarse a la rehabilitación de su pupilo.

“Empezamos a trabajar más tranquilos, empezamos a enfocarnos en otro tipo de cosas, primero, como hacer defensa, trabajar mucho las piernas sin estar golpeando tanto. Ahora, ya estamos golpeando al cien por ciento con la mano y ha respondido bien”, dijo Reynoso.

El equipo de trabajo de “Canelo” no pudo esconder la emoción por la cita que tiene el tapatío para pelear en su estado natal, 12 años después de su último combate en México.

“Me llena de orgullo. Empezamos (juntos) desde que (Saúl) tenía 13 años, con sueños de ser campeones mundiales y mira todo lo que se ha logrado”, destacó el estratega. “Ahora, regresar a la tierra que nos vio crecer, a él como boxeador y a mí como entrenador, y más que nada, ver un estadio lleno apoyándonos es algo muy bonito para nosotros.

“(Esta pelea) será de las más especiales de su carrera. Ojalá salga con la mano en alto y toda la gente disfrute del mejor boxeador que ha tenido Jalisco y un ícono realmente del deporte mexicano”, agregó.

Ryder (32-5), el rival en turno, tiene 34 años y es el actual campeón interino en peso Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo.

“(Ryder) es un peleador fuerte que viene en una muy buena racha, de ganar tres o cuatro peleas ante boxeadores importantes. No va a ser fácil como a veces mucha gente lo cree. Viene a darlo todo y será una pelea complicada”, finalizó Reynoso.

