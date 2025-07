La marca que alcanzó Messi en la MLS con su deslumbrante partido ante New York Red Bulls

Lionel Messi volvió a ser distinguido como el mejor jugador de la semana en la Major League Soccer (MLS) por quinta vez en la temporada, tras encabezar la goleada de Inter Miami 5-1 sobre New York Red Bulls, según comunicó la liga. Esta nueva elección se debe a su doblete y a la asistencia con la que inauguró la cuenta de su equipo, factores cruciales para que las Garzas revirtieran el resultado inicial en Nueva Jersey y les permitieran reponerse del tropiezo ante Cincinnati como visitante.

El delantero argentino participó en la apertura del marcador al asistir a Jordi Alba, generó el segundo gol con un pase al mismo lateral español y después marcó dos veces, primero tras una habilitación de Sergio Busquets y luego tras pase de Luis Suárez. Con este rendimiento, Messi llegó a 12 goles y 6 asistencias durante los últimos siete partidos, y acumula 18 anotaciones en 18 partidos —estadística que lo sitúa junto a Sam Surridge, de Nashville, al tope de los artilleros.

En la actualidad, Inter Miami se encuentra en la quinta posición de la Conferencia Este, sumando 41 puntos en 21 encuentros. Está a siete unidades del líder Cincinnati, con el que jugará el próximo sábado, aunque tiene tres partidos menos, por lo que puede alcanzar la cima sin depender de otros resultados.

A lo largo de su trayectoria en la competencia norteamericana, el capitán rosarino fue reconocido con este galardón en once ocasiones, sólo superado por Landon Donovan (19), Jeff Cunningham (14) y Bradley Wright-Phillips (12). Messi, además, es el único en la historia del certamen que lo ha conseguido al menos cinco veces por segunda temporada seguida; en el ciclo anterior, fue elegido el más destacado de la semana en seis oportunidades y terminó como el MVP de un equipo que obtuvo el trofeo Supporter’s Shield -también, con el capitán argentino como estrella, celebró la Leagues Cup-.

La figura de Inter Miami fue incluida nuevamente en el once ideal de la semana, donde lo acompañaron Telasco Segovia y Jordi Alba. También figuraron allí el argentino Martín Ojeda de Orlando City.

Estos hitos se suman al logrado en la contienda estadística con Cristiano Ronaldo. Llegó a 764 goles sin penales, superando por uno al portugués Ronaldo, que acumula 763 en ese rubro. La Pulga logró este registro histórico habiendo disputado 167 partidos menos que CR7.

Messi acumula 58 goles y 25 asistencias en 68 partidos para Inter Miami y anotó su sexto doblete en los últimos siete encuentros que disputó (sólo no marcó en la dura caída por 0-3 ante Cincinnati FC). El argentino busca batir su mejor registro anual desde su llegada al fútbol estadounidense, tras marcar 28 y 29 goles en 2023 y 2024 respectivamente, sumando también su paso por el PSG.

“Al final, creo que cualquier persona fanática del deporte, no solo del fútbol, siente admiración por este tipo de deportistas, ya sea Lionel Messi, Michael Jordan en su momento, Rafa Nadal…”, lo ensalzó el entrenador Javier Mascherano tras su gesta del sábado por la noche.

“Me ha tocado convivir con él durante ocho años en el Barcelona, más de 15 en la Selección y siempre la gente se vuelve loca. La admiración es total, pero no creo que sea solamente por la clase de futbolista que es, sino que es un ejemplo de deportista que trasciende lo que es el fútbol”, concluyó.