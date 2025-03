La Matanza: persiguió, atropelló y mató a uno de los ladrones que asaltaron a su suegro

El jueves por la noche, un comerciante de Lomas del Mirador, zona de La Matanza, persiguió, atropelló y mató a uno de los delincuentes que asaltaron a mano armada la pañalera de su suegro, que sufrió una feroz golpiza. Sin embargo, el fiscal del caso, Adrián Arribas, decidió no imputar al comerciante ya que considera que actuó en legítima defensa.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad, con un video que ilustra esta nota.

El hecho comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo y la presencia del cadáver en la zona del hecho. Así, la Policía Bonaerense envió un patrullero. Encontraron a Javier L., de 30 años, que aseguró que dos delincuentes asaltaron la pañalera de su familia, que en ese momento atendía su suegro. Los hampones escaparon a bordo de una moto Bajaj Rouser de 250 cc. Entonces, de inmediato, Javier tomó su Volkswagen Amarok y los persiguió. Logró chocarlos y derribarlos. Sin embargo, continuaron a pie. Javier los siguió, para cruzarlos por la calle O’Gorman.

Entonces, según información policial, Javier arremetió con fuerza y atropelló a ambos. Uno, cuyo nombre se desconoce, murió en el acto. El otro fue internado en el hospital Balestrini, fuera de peligro; el suegro del comerciante fue trasladado a la clínica Santa Isabel, sin lesiones de consideración. El hampón que sobrevivió, según fuentes del caso, logró refugiarse entre dos containers para luego intentar robar una moto Gilera Smash. “Sacame de acá”, le gritó a su víctima.

El fiscal del caso, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios, trabajó en la escena hasta altas horas de la noche. De cara a las pruebas, decidió no imputar por lo pronto a Javier L.. La moto Bajaj Rouser había sido robada el día anterior en la zona de Ciudad Evita, de acuerdo a una denuncia policial.

Según entiende el fiscal Arribas, el comerciante intentó seguir a los delincuentes, no con el plan expreso de atropellarlos. “Cuando lo va a encarar, el delincuente le apunta como para tirarle. Javier baja la cabeza y avanza sobre el delincuente y ahí los atropella”, completa un investigador clave del expediente, en base a los primeros testimonios.

Por ende, Arribas aplicó la figura de legítima defensa, aseguran fuentes clave del caso a Infobae.

Este es la cuarta muerte violenta en La Matanza en menos de siete días, tras el asesinato a puñaladas de Moisés Sarli, de 19 años, tras una riña en un kiosco en Gonzáles Catán, por el que la Bonaerense detuvo a dos sospechosos, entre ellos el acusado de ser el autor material.

También, un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de 43 años, mató a un ladrón de 17 que intentó asaltarlo ayer jueves en San Justo. El menor habría amenazado al agente con una réplica de arma, mientras que sus tres cómplices le dispararon varias veces al notar que su víctima era personal de seguridad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en la intersección de la calle José Indart y Ruta 4. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el policía, que se encontraba franco de servicio y de civil, salió de una farmacia, abordó su auto Renault Logan de color rojo. Fue entonces que lo abordó la banda de los cuatro ladrones. Entonces, tras el comienzo del fuego, el policía disparó de vuelta.

Por lo pronto, no hay detenidos por este robo que terminó en muerte.