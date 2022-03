«La mató como a un animal»: detuvieron al principal sospechoso por el femicidio en Florencio Varela

Compartir

En la noche del miércoles hallaron el cadáver de una mujer de 56 años envuelto en un cubrecama de su casa de Florencio Varela y por el crimen detuvieron este viernes a Aldo José Castilla, de 48. En una charla con los familiares de la víctima, el principal acusado les confesó el crimen.

El hombre era un viejo conocido de la familia y la víctima lo había alojado en su casa hace varios años debido a que estaba en situación de calle.

Los familiares de la mujer asesinada, que viven en Catamarca, lograron comunicarse con el detenido que en un primer momento “negó los hechos”, pero luego asumió su responsabilidad. Además, intentó justificar el femcidio y dijo que “la mató por celos”, según comentaron allegados de la víctima a El Esquiú. Según aseguraron, el hombre criticaba que Ramona haya recibido regalos por parte de su novio por el Día de la Mujer.

El detenido fue apresado en otra casa que se ubica de la misma calle donde vivía con la víctima. Allí la policía secuestró un celular que sería propiedad de la mujer asesinada. En las próximas horas será indagado, según informaron fuentes policiales.

La hermana de la mujer asesinada, Alejandra Acosta, manifestó que “ella se aferró mucho a él, como si fuera un hermano”. Por su parte, la sobrina de la víctima, Rosa Córdoba, sostuvo que el hombre “andaba robando y ninguno de los vecinos lo quería”.

Y añadió: “Lo vestía, le daba de comer, lo crió como un hijo. La verdad que no podemos creer cómo nos pagó. Nos comunicamos con él y era como si hubiese matado un animal de la forma en que nos hablaba”.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo

El hallazgo se produjo el miércoles por la noche en una casa ubicada en la calle Brochero al 755, en Florencio Varela. Todo comenzó cuando el novio de la víctima, Miguel, con quien estaba desde hace 4 años, se preocupó al ver que le mandaba mensajes y le hacía llamadas y no recibía respuestas.

Por este motivo, decidió ir a la casa en horas de la tarde y lo recibió Aldo José Castilla, quien vivía con ella y no lo dejó pasar porque supuestamente estaba con una mujer.

A raíz de esto, Miguel fue a una remisería cercana donde su novia había tomado un auto para regresar a su casa en la noche del martes. En el lugar le confirmaron que la mujer efectivamente había viajado y el remisero que la llevó le comentó que esperó a que ella ingresara a su domicilio para retirarse.

El hombre volvió por la noche e ingresó saltando por la vivienda de una vecina, ya que no tenía llaves, y fue ahí cuando se encontró con el cadáver en una habitación.

Inmediatamente llamó al 911 y al lugar acudieron las autoridades, quienes constataron la muerte de la mujer. También verificaron que tenía manchas de sangre secas y que el cuerpo estaba preparado como para ser sacado de la casa y escondido en algún otro lado

Una médica forense estimó que la muerte de la mujer se produjo unas 12 horas antes del hallazgo y estableció que sufrió un fuerte golpe en el hueso occipital que le podría haber provocado la muerte. Aunque todos estos datos deben ser ratificados al realizarse la autopsia y es por esto que el cuerpo fue trasladado a la morgue.

En la causa interviene el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Florencio Varela, quien indagará al acusado en las próximas horas.

