La mayoría de encuestados dijo que en las PASO votará a Fernando Carbajal o Fernández Patri

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

A menos de una semana de las PASO, el Grupo de Medios TVO dialogó con vecinos de la ciudad, quienes manifestaron que votarán a Fernando Carbajal (Juntos por Formosa Libre) o a Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) que van como precandidatos a diputados nacionales, encabezando listas. Ningún consultado dijo que votará a la concejal Gabriela Neme que va por lista propia (Estamos con Vos). Además hubo quienes manifestaron que no votarán y otros que expresaron no conocer a ningún candidato.

“De todas las opciones lo elijo a Carbajal porque es correligionario y hay esperanza, hay que ponerle control al gobierno, yo soy radical de cuna y ya demasiados años hace que está Gildo, tienen que darle lugar a la gente joven, que Formosa vuelva a ser la que era en la década del 70, del 80 donde habían 130 mil hectáreas de algodón, 24 desmotadoras, 150 aserraderos en Pirané, la Formosa textil, la gente acá está dominada, pisoteada, tenemos una dictadura democrática”, expresó un vecino.

“Al gobierno de turno lo vota el pueblo dominado, encerrado, los amenazan de que los voten o sino le sacan los planes, es triste lo que ocurre, soy un maestro rural que hizo patria, ojalá la gente joven vote bien, por el futuro de sus hijos, yo gracias a Dios soy un privilegiado, mis hijos son profesionales, mis nietos están estudiando en la universidad, pero no todos pueden hacer eso, la posibilidad la tienen pero es cuestión de mérito que se complica con el presidente díscolo que tenemos que dice que la meritocracia no existe, así dónde vamos a ir a parar”, se preguntó. “Todos tenemos la posibilidad de mejorar todos los días”, acotó.

“Voy a votar al peronismo que siempre fue el que salió a favor de los pobres, de los más humildes, de los beneficios para el sector más desprotegido, yo tengo esa mentalidad. Acá el gobernador Insfrán ha hecho muchas cosas buenas”, expresó otro vecino consultado.

“De las tres opciones voy a votar a Carbajal, los conozco a todos los candidatos, Gabriela Neme me gusta mucho pero me gusta más Carbajal, queremos ver caras nuevas, gente nueva, ya basta de los demás”, dijo otra vecina.

“Yo no voy a votar más, pasando los 70 años ya no tengo obligación de hacerlo así que no voy a ir, no conozco a ningún candidato, no me meto más en política desde hace años”, expresó otra mujer.

“No conozco a los candidatos para estas elecciones, voy a ver ese día a quién votar”, expresó otro poblador.

“Solo conozco solo a dos candidatos, el doctor Carbajal y a Fernández Patri, sinceramente creo que ellos no suman ni restan, solo son legisladores, dentro de dos años sí cuando el gobernador sea reelecto es importante, creo que ahora no cambia nada la situación, va a seguir siendo la misma, yo conozco a Fernández Patri y creo que seguramente él va a ser la opción que voy a votar”, expresó otro vecino.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp