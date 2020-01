«La mayoría de homicidios en Formosa se dieron por presencia del alcohol»

Compartir

El ministro de Gobierno, Jorge González, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló en el marco de la asunción del nuevo jefe de Prefectura Formosa, Eduardo Antonio Escalada, que se realizó ayer. En ese marco habló de diversos temas como el trabajo que realiza la Policía en la provincia en conjunto con las fuerzas federales, también se refirió a la tragedia de Villa Gesell donde asesinaron a un joven y aseguró que el abuso de alcohol es el principal problema que conlleva al detonante de las peleas y en este caso, la tragedia como muchas veces ocurre en Formosa donde «la inmensa mayoría de los homicidios que tenemos se dan por consecuencia del abuso del alcohol».

Comenzó explicando que espera poder cultivar una relación de trabajo con la Prefectura que «permita fortalecer la seguridad de manera conjunta en una zona tan particular como es la nuestra con diversos escenarios que deben ser cubiertos tanto por las fuerzas federales como por la policía de la provincia».

Detalló que una política de seguridad debe ser «de carácter integral lo que significa que no se puede fragmentar en distintas partes, sino que hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta como el social, el económico, el sanitario, el educativo», afirmando que el nuevo gobierno nacional le dará a todas estas políticas públicas «un nuevo rumbo, van a volver a estar orientadas a brindarle mejor calidad de vida a las grandes mayorías».

Aclarando que el delito en nuestra zona puede tener características transnacionales «entonces eso requiere necesariamente una articulación no solamente con las fuerzas de seguridad federales sino también internacional con la fuerza de seguridad paraguaya», enfatizó, categórico, para agregar que la provincia tiene una buena relación con las autoridades paraguayas. «El trabajo con la República del Paraguay es articulado y permanente», destacó.

Insistió que al ser una provincia de frontera «no se termina con los límites políticos dispuestos, sino que la vida fluye entre ambos países, por eso decimos que la frontera no nos separa sino que nos une».

Dijo además que tiene buena relación con su par a nivel nacional y dejó en claro que siempre hubo diálogo fluido con los anteriores funcionarios. «Hemos tenido comunicación con todos los ministros desde que he tomado responsabilidad por delegación del gobernador de tener una vinculación política con la seguridad que ya estaba en esa época Aníbal Fernández, hemos tenido relación con todos los ministros, nosotros más allá del signo político lo que exigimos es el respeto de la autonomía provincial y un trabajo coordinado que es necesario llevar adelante porque cuando la cancha es grande y uno tiene los jugadores justos, hay que ubicarlos bien o sino te van a ganar por goleada y esa es una responsabilidad que va más allá del signo político de una persona, hemos trabajado con todos, hemos tenido acuerdos, discrepancias porque nosotros ponemos por delante el interés de la provincia de Formosa y de sus habitantes, a partir de ahí son las conversaciones con todos y con todos tenemos una relación respetuosa, con todos los ministros hemos tenido una relación de esta forma».

Fue consultado además sobre que este año se trataría la despenalización de la tenencia de marihuana y opinó que «esa es una discusión que tiene que tener carácter parlamentario, nosotros tenemos políticas claras al respecto, insistimos siempre, hay que ver lo que pasó en Villa Gesell, nosotros siempre hemos mantenido que la principal causa de conflictividad social y de hechos en nuestra provincia es el consumo abusivo del alcohol, la presencia del alcohol está marcando ciertamente la causa principal en la realización de hechos y de actos violentos, la discusión no pasa por despenalizar o no la marihuana, habrá quienes están a favor y quienes están en contra, pero hay que ver de qué manera regulamos nosotros la posibilidad de que las personas puedan desarrollar su vida haciendo uso del alcohol sin que esto se convierta en una adicción porque toda adicción es síntoma de esclavitud, sin que esto sea causa y motivo de delitos graves, en todos los hechos de homicidio que hemos tenido en Formosa, en la inmensa mayoría fue la presencia del alcohol la que provocó esas consecuencias».

En ese marco señaló que actualmente la Policía realiza una labor permanente en los lugares de gran concentración de la gente como ser las playas habilitadas y otros espacios públicos, especialmente la ingesta del alcohol en los jóvenes. «Son testigos de que hemos tenido una actitud de permanente vigilancia y control de aquellos que consumen alcohol en la vía pública, para que aquellos que no consumen no sean víctima de esas personas», aludiendo al caso de Villa Gesell y el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de jóvenes donde hay diez detenidos.

Sobre este caso trágico, instó el funcionario a asumir todos la responsabilidad que a cada uno le compete, como padres y miembros de una sociedad «para llevar a cabo acciones e ir acompañando fundamentalmente a nuestros jóvenes, que se están formando en lo que significa el consumo del alcohol u otra sustancia que pueda ser problemática si se transforma en adicción», reiterando nuevamente las consecuencias del consumo abusivo del alcohol.

También opinó como abogado y se refirió a la pena que les cabría a los culpables, «depende de la carátula, por la que tienen hasta este momento puede llegar a ser perpetua, pero ese es el hecho anecdótico, esto es mucho más profundo, nos interpela a todos como sociedad. Esta es una cuestión que va mucho más allá de lo que fue el caso gravísimo, tristísimo de Villa Gesell donde no solamente hay una cuestión del alcohol sino que hay otras que vienen al caso sin estigmatizar ninguna clase social, ninguna utilización deportiva, acá hay un hecho gravísimo que nos da la oportunidad a todos como sociedad de interpelarnos sobre qué estamos haciendo».

Para finalizar señaló que en estos hechos «siempre se va a vincular a la política, lo vimos en un montón de situaciones o acaso la muerte del fiscal Nisman no estuvo vinculada a una cuestión política», se preguntó e invitó a la gente «a que vean el documental que hicieron que sirve mucho para que cada uno pueda ir sacando sus propias conclusiones al respecto».