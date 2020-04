La mayoría de Rapipagos y Pago Fácil continúan con las puertas cerradas; ayer a la mañana formoseños realizaron filas en vano

Compartir

Días atrás trascendió que los Rapipagos y Pago Fácil de la ciudad abrirían sus puertas para operar; teniendo en cuenta que estamos en fecha donde se acumulan los vencimientos de facturas, muchos vecinos de la ciudad salieron a tratar de realizar los pagos, pero se encontraron con que la mayoría de los locales estaban cerrados y los que si abrieron solo cobraban a través de tarjetas de débito. En diversos puntos se notaron grandes filas donde con el correr las horas se fueron dispersando al enterarse de la modalidad.

«Hicieron correr la voz de que iban a cobrar en efectivo, pero no es real. No todos abrieron sus puertas y no todos cobraron en efectivo», lanzó enojado un vecino que intentó abonar una factura con dinero en efectivo.

Rapipago cerrado

Uno de los lugares donde se aglomeraron cientos de formoseños fue el Rapipago ubicado en Saavedra 146 donde se congregaron con el objetivo de pagar en efectivo, pero con el correr de las horas fueron desistiendo ya que el lugar no abrió sus puertas.

Una de las personas que estaba en el lugar dijo al Grupo de Medios TVO que «anoche dijeron que iban a abrir todos los Rapipagos y Pago Fácil, pero hasta ahora no pasa nada».

«Vine acá porque decían que íbamos a poder pagar en efectivo, yo necesito pagar mi línea telefónica, siempre vengo con el número y abono. Decían que iban a abrir de 8 a 12 horas. Ahora nos tenemos que volver a nuestras casas nomas», agregó la misma

«Yo creo que no van a abrir, son las 10 de la mañana y no pasa nada, voy a esperar media hora más y después me voy. Fui a otros lugares, pero solo cobran con tarjeta de débito, como había comentarios de que cobrarían en efectivo vine», aseveró otra persona en el lugar.

Rapipago en el C-5

De la misma forma en el local ubicado en la calle Canepa para evitar que se realicen filas innecesarias pusieron un cartel que especificaba que solo cobrarían a través de tarjetas de débito.

Vale aclarar que de igual manera en este lugar había una fila de más de una cuadra donde no se respetó la distancia social.