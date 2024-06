La media con sangre hallada no es de Loan

El Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas de Chaco confirmó que Loan Danilo Peña, el pequeño de 5 años que está desaparecido desde el jueves de la semana pasada, no está en Resistencia, como había denunciado un hombre al 911.

Desde el organismo detallaron que se revisaron las cámaras de seguridad del lugar donde la persona dijo haber visto a Loan y al no obtener resultados confirmaron que el menor no está en dicha provincia.

Además, los investigadores confirmaron que la media con sangre hallada por Kiara, la perra parte del equipo de canes en un área densamente arbolada, no es de Loan Danilo Peña.

De este modo, la Justicia comienza a finalizar los análisis de los elementos incautados durante los rastrillajes para poder así tener información certera de dónde está Loan.

En la noche del martes un hombre llamó al 911 y denunció haber visto en Resistencia, Chaco, a Loan dentro de una camioneta el pasado jueves, día que desapareció.

Desde el medio Diario Chaco indicaron que en la denuncia el hombre vio una camioneta Toyota Hilux color blanca, con vidrios polarizados, detenerse en la Ruta Nacional N° 11. Del vehículo descendieron un mayor con un menor, que describió que se trataba de Loan.

En el sexto día de búsqueda de Loan, las autoridades informaron que este miércoles aumenta el rango de rastrillajes ante la incorporación de efectivos de Salta y Mendoza, junto con dos expertos en búsqueda. En una jornada más que importante, crece el escenario de misterio e incertidumbre y los investigadores resaltan que son horas claves para encontrar al menor.