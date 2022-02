La médica Graciela Viera asumió ayer como nueva directora del Hospital Central

Compartir

En un acto llevado a cabo en las instalaciones del hospital Central de Formosa, asumió la dirección del nosocomio, la doctora Graciela Viera, con destacada trayectoria en la salud pública en la provincia.

La asunción fue acompañada por el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, subsecretarios, directores, y demás funcionarios del sistema público de Salud Provincial, más el equipo de salud del prestigioso nosocomio.

El titular de la cartera sanitaria expresó su total confianza hacia la flamante funcionaria, expresando que “es una persona con muchísima formación científica y médica”, pero sobre todo subrayó que “también lo es” en lo que respecta a la administración de la salud pública, “algo muy importante para conducir un hospital de esta complejidad”.

Recordó, en ese sentido, que la profesional se destacó, entre otras cosas, como residente del hospital Central, como directora del centro de salud del barrio 7 de Mayo y, recientemente, como interventora del hospital de El Colorado “donde ha logrado reordenarlo”, haciendo hincapié en “su amplia y reconocida trayectoria”.

Al mismo tiempo, destacó que, por sobre todo “es una muy buena persona con alta calidad humana, por lo tanto, con tales condiciones los resultados no pueden ser más que buenos”.

Gómez remarcó que el nosocomio es un efector de derivaciones provenientes toda la provincia “no solamente en las urgencias, sino también de casos que son derivados desde todo el sistema de salud, que realmente tiene una complejidad importante y el número de pacientes que se atienden aquí con todo tipo de patologías, es realmente muy alto. Por lo tanto, confiamos en que, con esta nueva gestión, seguiremos mejorando día a día”.

A su turno, durante las palabras dirigidas al auditorio, la nueva directora agradeció la presencia de todos, especialmente al ministro Aníbal Gómez, a los colegas y al equipo de salud del hospital Central. “Estoy muy agradecida y es para mí un gran privilegio haber sido elegida para asumir el cargo de directora en este prestigioso hospital y de poder acompañar de esta manera el proyecto de nuestro Gobernador, el doctor Gildo Insfrán”, expresó con gran emoción.

Hizo mención que el Hospital Central “solo con 23 años, me vio llegar con mi título, con muchas ganas de aprender y sed de conocimientos” y sostuvo que allí se formó “caminando sus pasillos, viviendo alegrías y tristezas, ilusiones y desilusiones, pero por sobre todo, gracias a que el equipo del hospital siempre me brindó con muchísima generosidad todo su bagaje de saberes, lo que me ayudó a transcurrir esta profesión y a capitalizar todo lo que aquí pude aprender”.

Aseguró que “este momento se siente en realidad como el volver a casa”, remarcándolo como “muy significativo” desde el punto de vista personal como profesional. Y refirió “soy consciente de que este hospital ya no es el mismo de aquel tiempo. Muchas son caras desconocidas para mí, pero muchas también son caras estimadas con las que me vuelvo a encontrar”.

“Sé que ha mejorado con el paso de los años gracias al esfuerzo de todos y de cada uno de los que formaron y forman parte de esta institución, y sé que la tarea de conducción no será sencilla, pero confío principalmente en Dios, al igual que en el apoyo que me van a brindar desde el ministerio, el doctor Aníbal y todo su equipo, quienes son mis compañeros de tarea desde hace mucho. Y sobre todo confío, fundamentalmente, en el apoyo que me va brindar todo el equipo de salud de este hospital”, puso de relieve acerca de la nueva etapa que dio inicio.

Convocó a “la unión y al consenso de todo el equipo de salud” para encontrar las mejores soluciones, teniendo siempre en cuenta que “la misión y el objetivo que tenemos como institución y la que tenemos como agentes proveedores de salud, es el bienestar del paciente y son ellos los que nos necesitan”.

En el cierre, apostó a llevar adelante la tarea diaria “con mucho amor y con mucha dedicación”, ofreciendo una medicina de alta calidad científica y técnica, pero también “de alta calidad humana, donde los valores que estén en juego sean: la solidaridad, la empatía y la honestidad por sobre todas las cosas. Comenzamos una nueva etapa que seguramente, será una continuidad de lo que se venía haciendo para seguir mejorando este hospital. Les agradezco mucho por la confianza puesta en mí”.

