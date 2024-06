El ministro de Economía Luis Caputo destacó que la “mejor noticia” para el país es que “la gente decidió que este es el único camino para ser un país mejor” y afirmó que “el rumbo no va a cambiar”.

“La mejor noticia no es la baja de la inflación, ni la Ley Bases, ni la renovación del swap con China, ni la revisión de Fondo. La mejor noticia es que la gente decidió que este es el único camino para ser un país mejor”, publicó el ministro en su red social “X”.

En esa línea instó a que “no perdamos eso de foco, porque dificultades siempre va a haber, pero lo importante es que el rumbo no va a cambiar”.

“Y si no cambiamos el rumbo, vamos a llegar a donde nos propusimos. Y si los empresarios y la gente de a pie acompaña, vamos a llegar mucho más rápido”, concluyó el funcionario.

Tras conocerse el dato de inflación de mayo, Caputo remarcó que con el 4,2% “se profundizó el proceso de desinflación en curso”, destacó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo.

“La dinámica de precios volvió a ubicarse por debajo de lo esperado por el consenso de los analistas participantes en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA”, señaló el Palacio de Hacienda.

Afirmó que la media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde julio de 2023, y resultó casi 6 puntos inferior a la media móvil de 6 meses.

“Este último indicador, que todavía incorpora los meses donde se produjeron los principales sinceramientos de precios relativos (tipo de cambio, bienes y servicios bajo controles de precios y tarifas de servicios públicos), ya es el más bajo desde diciembre”, puntualizó Economía.

Y ponderó que “la inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, fue de 3,7%, el menor ritmo también desde enero de 2022. La variación interanual del IPC fue de 276,4% i.a., exhibiendo la primera desaceleración en la comparación de 12 meses por primera vez desde julio de 2023”.