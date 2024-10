“La memoria frágil”

Hace unos días vimos como algunos dirigentes del PJ se acuerdan que los fondos de coparticipación no alcanzan y hasta van a la Justicia a reclamar, incluso otra legisladora que era cómplice del relato del Gobierno plantea irregularidades en la distribución.

La UCR viene planteando desde hace años un nuevo régimen de coparticipación provincial, distribución de los ingresos y recuperación salarial de los empleados públicos provinciales y municipales.

Así avanzamos con proyectos para la modificación del Régimen de Coparticipación Municipal; Fondo Compensador para los empleados municipales que están por debajo de la mínima; compra de la deuda del empleado público rehén de las tarjetas Chigüe y Naranja; y además exigimos permanentemente paritarias y mejoras del salario público.

Hasta ayer algunos dirigentes del PJ, ahora dirigentes opositores (Ex PJ), apoyaban a morir el régimen unitario de Gildo Insfrán, denostando a quienes desde hace años venimos denunciando en todos los órdenes los avasallamientos.

Estamos a favor de recrear ideas y fomentar las que sirven a los formoseños, pero no plantearse como alternativa a proyectos que ellos ayudaron a consolidar.

Tenemos que cambiar el “modelo”, no quien conduce el mismo.

Desde la soberbia, el personalismo y sobre todo la mentira no se pueden hacer proyectos de cambio.

Osvaldo Zárate

Dirigente UCR de Formosa