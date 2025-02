La menor inflación no es suficiente para contener el fuerte alza de salarios pretendidos por los argentinos

Las expectativas salariales superan en 5 puntos porcentuales el Índice de Precios al Consumidor mensual. Los rubros que mejores sueldos piden.

La inflación se desaceleró pero los salarios pretendidos no. Según el informe de Bumeran, el salario promedio que esperan cobrar los empleados de empresas alcanzó los $ 1.379.808 en enero. Representa un aumento del 7,30% respecto al mes anterior y supera por 5 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor del 2,2%.

En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas experimentaron un crecimiento del 170%, muy por encima de la inflación acumulada del 84,5%. La brecha positiva de 85,56 puntos porcentuales. Según detallaron los especialistas, se observa como las expectativas salariales siguen creciendo a un ritmo superior al de la inflación, una tendencia que se mantiene mes a mes.

Carolina Molinaro, Head of Marketing de Bumeran, destacó que «una brecha cada vez más amplia entre las expectativas salariales de las personas trabajadoras y el Índice de Precios al Consumidor. Esto es un claro indicio de que la inflación no es suficiente para contener el aumento de las aspiraciones salariales en el mercado laboral».

Si se analizan las cifras por categorías de seniority, el salario pretendido promedio en las posiciones de supervisor y jefe fue de $ 1,8 millones, con un aumento de 7,93% respecto al mes anterior. En las categorías semi senior y senior, la cifra fue de $ 1,4 millones, con un incremento de 7,62%. Por su parte, en las posiciones junior, el salario promedio fue de $ 985.498, con una suba de 5,38%.

En cuanto a los sectores, los más altos en las posiciones senior y semi senior fueron Producción, Abastecimiento y Logística, con una pretensión salarial de $ 1.718.964, seguido por Recursos Humanos con $ 1,6 millones. En las posiciones junior, el sector que lideró fue Recursos Humanos, con $ 1.073.500, seguido por Producción, Abastecimiento y Logística, con $ 1.057.969.

El salario pretendido promedio mensual superó los $1,3 millones en enero 2025.

El informe también revela que, en el acumulado anual, el sector de Producción, Abastecimiento y Logística lideró los aumentos salariales con un 13,17%, mientras que Tecnología y Sistemas mostró el crecimiento más bajo con 1,85%.

Además, la brecha salarial por género sigue siendo notable. En enero, los hombres pidieron un salario promedio de $ 1.457.285, mientras que las mujeres solicitaron $ 1.314.130, lo que implica una diferencia del 10,89%, un aumento de 2,47 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Esta brecha es aún mayor en las posiciones de supervisor o jefe, con un 24,90% a favor de los hombres.