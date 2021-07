La Mesa de Enlace remarcó la necesidad de continuar dialogando

Compartir

Las entidades que integran la Mesa de Enlace remarcaron la importancia de continuar el diálogo con el Gobierno nacional para levantar las restricciones para exportar carne vacuna y volvieron a plantear la necesidad de que se produzca una apertura total para los envíos.

Los dirigentes esperan que el Poder Ejecutivo oficialice en los próximos días una flexibilización de la medida.

En el marco de un encuentro organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; el titular de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, y el titular interino de Coninagro, Elbio Lauricida, también manifestaron sus diferencias con los denominados productores autoconvocados.

“La Mesa de Enlace está dialogando. El lunes pasado tuvimos esa reunión con dos ministros (Matías Kulas, de Desarrollo Productivo y Luis Basterra, de Agricultura), en la que éramos varios representantes de los eslabones de la actividad. Desde ese día me despierto a la noche a ver el Boletín Oficial, porque hubo un compromiso de ir flexibilizando este tema de la exportación”, dijo Pino.

Para el ruralista, “el diálogo, siempre y cuando sea constructivo y no quede en palabras huecas, es lo último que hay que romper. Tenemos la responsabilidad, como dirigentes, de llevar a Argentina a un buen destino, pero sí tenemos que pedir que no queremos ir de banquina en banquina”.

