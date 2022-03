«La metodología del gobernador Insfrán siempre fue acallar a la oposición», manifestó Villaggi

Compartir

Linkedin Print

El día jueves durante la sesión en la Legislatura Provincial para definir autoridades y comisiones de trabajo, el bloque opositor denunció censura tras pedir que se debatan proyectos ingresados y obtener la negativa por parte del oficialismo. «Se nos negó la palabra y levantaron la sesión, así de simple», indicó Agostina Villaggi, diputada de la UCR, al Grupo de Medios TVO.

“Fue una sesión para definir autoridades y comisión pero también había una orden del día y habían proyectos nuestros ingresados que nos parecían importantes y queríamos debatirlos, uno de ellos era el Día 5 de Marzo y el otro pedía que el aumento del 50%, que había dado el Gobernador, se pague en una sola cuota y a retroactivo a marzo, entonces al momento de leerse el orden del día, pedimos la reserva de esos expedientes para tratarlos sobre tabla y en ese momento el Vicegobernador (Eber Solís) nos dice que terminada la Sesión de Homenaje nos iba a dar la palabra para que nosotros expliquemos por qué queríamos tratar ese proyecto y dar los fundamentos del proyecto», explicó la legisladora.

Hasta ese momento tanto Villaggi como Neme, autoras de dichos proyectos, esperaban que se les otorgara la palabra pero la irrupción de su par oficialista, Agustín Samaniego, no lo permitió. «Cuando termina el homenaje levanto la mano, le pido la palabra al Presidente de la Legislatura y automáticamente atrás mío sale Agustín Samaniego pidiendo que no se nos dé la palabra porque ese era un tratamiento sobre tabla y no correspondía que se nos dé la palabra, empezaron a discutir, el Vicegobernador Eber Solís que dijo que se vote la moción del diputado Samaniego y que no se nos dé la palabra para que no se nos permita hablar y expresarnos, en el oficialismo levantaron automáticamente todos la mano, se nos negó la palabra y levantaron la sesión, así de simple», agregó la legisladora al respecto.

Esta situación indignó a un grupo de diputados opositores quienes denunciaron censura por parte del bloque oficialista que responde al gobernador Gildo Insfrán. Para Villaggi, «se violó el artículo del reglamento interno que exige que cuando un diputado pide un tratamiento sobre tabla se le tiene que dar, por lo menos entre 5 y 10 minutos».

“En este caso se nos prohibió hablar de temas que queríamos debatir, nosotros tenemos que entender que la metodología del Gobernador Insfrán siempre fue acallar a la oposición», exclamó la diputada.

Compartir

Linkedin Print