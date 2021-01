La millonaria oferta que le habría presentado el PSG a Sergio Ramos

Compartir

El futuro de Sergio Ramos con respecto a quedarse y renovar o terminar el contrato y poner rumbo a nuevos horizontes continúa siendo una incógnita. Desde el primero de enero el experimentado central es libre de escuchar ofertas de primera mano sin depender de si el club blanco acepta o no una salida.

Es por eso que los poderosos de Europa comenzaron a plantearse su incorporación, ya que, a pesar de sus 34 años, continúa siendo una pieza fundamental en el conjunto merengue. Entre los candidatos, el más resonante es el PSG de Francia y que, según revelaron desde España, ya le habría presentado una primera oferta.

Hasta el momento, ni el Madrid ni el defensor español se pronunciaron públicamente. Sin embargo, su hermano y representante sí se muestra muy activo en las redes sociales.

Tal como aseguraron desde el programa español El Transistor de Onda Cero, el equipo parisino le habría ofrecido al jugador lo que pretendía, un contrato por tres años de 15 millones de euros por cada uno, una oferta que el Real Madrid no estaría dispuesto a igualar.

Al parecer, las negociaciones por una renovación con el conjunto merengue están estancadas por este motivo. Mientras que la dirigencia española le ofrece un año y mantener su sueldo (12 millones de euros), el futbolista exigiría un vínculo mayor y un aumento. Según trascendió, hubo una nueva oferta en la que el Madrid accedía a renovarle por 2 años con una rebaja salarial del 10%.

Pese a los rumores y especulaciones que giran a su alrededor, el futbolista tendrá tiempo hasta junio para resolver su futuro y escuchar ofertas, tanto de su equipo actual como de los que deseen ficharlo.

Cabe señalar que recientemente el PSG, a través de su director deportivo Leonardo, se mostró interesado en la posibilidad de incorporar a Lionel Messi a su equipo de estrellas. Si bien todavía no hubo una oferta oficial, reconoció que ”estamos sentados en la gran mesa de los que le están siguiendo de cerca”.

En el caso de que La Pulga llegara a un acuerdo con el club francés, habría que ver cómo se las ingenian para no infringir el fairplay financiero, ya que, con Sergio Ramos en la mira, entre sus filas también militan dos de los jugadores más caros del planeta: Neymar y Kylian Mbappe.

