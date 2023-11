La minería acumula 30 meses de crecimiento laboral: ya emplea a casi 40 mil personas

El empleo minero durante junio alcanzó los 39.329 puestos de trabajo, lo que representó un crecimiento anual del 7,1% y el trigésimo mes consecutivo con expansión del empleo en el sector, de acuerdo a un reporte de la Secretaría de Minería.

Esta variación implica la creación de 2.603 puestos de trabajo formales directos entre junio de 2022 y junio de 2023.

Con este nivel de empleo, la minería representó el 0,6% del empleo total del sector privado argentino y ya largamente superó el piso de 30.807 puestos que tenía durante el comienzo de la pandemia de coronavirus, en 2020.

Posteriormente, el sector finalizó 2021 con 34.782 puestos y con 38.077 al cerrar 2022.

En la precisión por rubros, en junio se registraron 11.220 puestos de trabajo vinculados a los proyectos metalíferos en producción, siendo este el que mayor cantidad de empleo formal directo posee en el sector minero, explicando el 28,5% del total.

En comparación con junio de 2022 este segmento tuvo una disminución del 2,4% interanual.

El segundo rubro minero con más empleo es el de los servicios y actividades relacionadas con la minería, que explicó un total de 8.829 puestos de trabajo (22,6% del total).

Este apartado tuvo, en tanto, un incremento interanual del 11,1%, equivalente a 889 nuevos puestos y representando así el segmento que más trabajo generó en el último tiempo en términos absolutos.

En tercer lugar, se destacó el rubro de las rocas de aplicación con 6.272 puestos de trabajo, el 15,9% del total, con un incremento interanual del 4,2% por unos 254 nuevos puestos.

En cuarta posición se encontró la producción de minerales no metalíferos con 3.368 puestos de trabajo (8,6% del total), teniendo un incremento interanual del 4,4% equivalente a 142 nuevos puestos.

Producción del litio

Luego se ubicó la producción del litio con 2.930 puestos de trabajo y el 7,4% del total, marcando un incremento interanual del 33,9% o 742 nuevos puestos.

Con una menor proporción, le siguen la producción de minerales combustibles con 2.248 puestos (5,7% del total) y una baja anual de 2,4%; la producción de minerales no clasificados previamente con 1.784 puestos (4,5% del total) y un incremento de 8,4%; la exploración y financiación de la minería del litio con 1.368 puestos (3,5% del total) y una suba de 89%; y, por último, la exploración y financiación de la minería metalífera con 1.240 trabajadores (3,2% del total) y una suba del 11,2%.

Si bien el rubro de servicios y actividades relacionadas es el que más trabajo generó en el periodo en términos absolutos, aquellos vinculados con la producción, exploración y financiación del litio son los que presentaron mayores tasas de crecimiento interanual.

En cuanto a las empresas del sector, se contabilizaron un total de 1.092 sociedades mineras, 26 más que en junio de 2022, marcando un aumento interanual en la cantidad de 2,4%.

A partir de estos datos, el informe indicó que, en promedio, las empresas poseen 36 empleados cada una.

El 33,7% (368 firmas) de las empresas en junio correspondieron al rubro de rocas de aplicación; en segundo lugar, se ubicaron las del rubro de servicios y actividades relacionadas explicando el 32,5% (355).

En tercer lugar, sigue el rubro producción de minerales no clasificados previamente con un 18,1% (198) y, en cuarto lugar, la producción de minerales no metalíferos con un 7,7% (84) del total.

La lista la cierran las firmas de producción de metalíferos con 5,3% (58), producción de litio con 0,9% (10), y las de exploración y financiación del litio y de la minería metalífera con 0,8% (9) y 0,6% (7), respectivamente.

Estos últimos rubros, si bien son los que menos empresas poseen, son, al mismo tiempo, los que promedian la mayor cantidad de empleados por firma.

Mujers y empleo

En lo que respecta al empleo femenino en el sector, en junio último se alcanzaron los 4.495 puestos, lo que representó un 11,4% del empleo minero total.

Este número implicó un incremento del 19,7% interanual (741 puestos adicionales), mientras que el empleo minero masculino lo hizo en un 5,6% interanual con 1.862 nuevos empleos.

De esta manera, entre los meses de enero y junio de 2023, la minería generó 316 nuevos puestos de trabajo para las mujeres en el país, a un ritmo promedio de 53 puestos al mes. En junio, las empresas de proyectos metalíferos en producción fueron las que más mujeres ocuparon con 1.270 puestos de trabajo (+6,7% interanual), representando el 28,3% del empleo minero femenino y el 11,3% del empleo total dentro de ese rubro.

El informe señaló que, entre las provincias, el empleo minero creció especialmente en Salta con una expansión del 42% interanual (4.869 trabajadores), Catamarca con 27,7% (2.578), Jujuy con 17,1% (3.491), Buenos Aires con 9,4% (4.614) y Córdoba con 4,3% (2.210).

La provincia que sigue empleando a la mayor cantidad de trabajadores sigue siendo Santa Cruz con 9.025 puestos, aunque con una caída anual de 5%.

Finalmente, se indicó que, dentro del sector, el salario promedio alcanzó los $ 843.493 en junio, un incremento del 114,1% anual –ligeramente inferior al 115,6% anual de inflación de ese mes-, aunque el reporte aclara que los datos salariales de junio se ven afectados por efecto del aguinaldo.

De esta forma, un empleado minero ganó, en promedio, 1,8 veces más que el promedio de salarios en el sector privado registrado nacional.