La Misteriosa Detención de un Militante de «La Libertad Avanza»: La Familia Insiste en la Inocencia

Marilin Preste, esposa de Héctor Javier Pérez, rompió el silencio en una entrevista para el programa radial «Exprés En Radio» (FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO), para denunciar la detención de su marido, un militante de «La Libertad Avanza», acusado de intentar vandalizar un cartel político.

El hecho, que tuvo lugar el sábado por la noche y generó una enorme polémica en redes sociales, presenta dos versiones radicalmente opuestas: la policial, que habla de un intento de vandalismo, y la familiar, que asegura que la detención se produjo sin que Pérez estuviera realizando ninguna acción ilegal.

La Versión de la Familia: «Estaba Volviendo a Casa y Solo se Estacionó»

Marilin Preste relató los detalles de la detención de su esposo, Héctor Javier Pérez, desmintiendo categóricamente la acusación policial. Consultada sobre el contexto del incidente, Preste afirmó que, según lo que supo por medio del abogado, su esposo «solamente el abogado pasó a verle. Eh, lo que nos contó una vez que se estacionó frente a un cartel y ahí lo detuvieron los policías, pero en ningún momento estuvo haciendo nada.»

La esposa de Pérez enfatizó la incredulidad ante el accionar policial: «O sea, Marilin, él estaba parado frente a un cartel, básicamente. Sí, sí, sí. Y la policía viene y lo detiene por eso. Sí, lo detuvieron», confirmando que el militante no tenía ninguna actividad política pendiente y que «estaba volviendo a la a la casa donde entonces se terminó su horario de trabajo estaba regresando.»

Incomunicado y sin Información Clara sobre los Cargos

Desde su detención el sábado por la noche, Héctor Javier Pérez permanece incomunicado. Marilin Preste confirmó que, hasta el momento de la entrevista, «Solamente el abogado puede hablar con el, vos, ni nadie de tu familia pudo tener contacto todavía? No. Estamos totalmente complicados con eso.»

«Todavía, bueno, el domingo vendría a ser por la mañana cuando subimos, no había información del por qué le subieron el cargo,» explicó Preste sobre la falta de claridad en la acusación. A pesar de los esfuerzos, la familia no ha logrado tener contacto directo ni una explicación oficial de los motivos que justificaron la detención. En este sentido, el abogado se encontraba gestionando una respuesta sobre los pasos a seguir.

La Situación Actual del Detenido

El militante de «La Libertad Avanza» está detenido en la Alcaldía de Varones. Su esposa confirmó que esta es la primera vez que Pérez se enfrenta a un problema de esta naturaleza, ya que «anteriormente, ¿tuvo algún problema con respecto a una cuestión relacionada a esto, a las campañas y demás o es la primera vez que le pasa? No, no, no, no. efectivamente, no. Pero esa es la primera vez.»

La Conclusión del Programa Radial

Finalizada la comunicación, el conductor, resumió la postura de la familia y el panorama de la situación: «Estaba parado frente a un cartel, no lo vandalizó, no lo tocó, vino la policía y lo detuvo, acusándolo de querer vandalizar un cartel del Partido Justicialista. Sí, está incomunicado desde ese momento.»

El hecho de llevar a una persona detenida bajo estas circunstancias fue calificado como «una acusación muy grave» por parte de la producción del programa, que lo consideró «realmente inconcebible.» A la espera de la postura oficial, «cuál es la explicación oficial al respecto de esto, tanto de la policía como de las autoridades y ver cómo sigue esta historia, pero por lo menos lo que tenemos como información esta hora es esto», indicaron, concluyendo que «este hombre que continúa detenido allí en la Alcaldía de varones tras esta denuncia, de la detención del militante de la Libertad Avanza por, bueno, supuestamente vandalizar un cartel del Partido Justicialista.»

La familia de Héctor Javier Pérez espera respuestas claras y su pronta liberación, insistiendo en que la detención se realizó sin causa justificada y que no hubo intento de vandalismo.