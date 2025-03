La mitad de la gente sabe poco y nada de un tema clave para la próxima elección

La presión de años, desde distintos sectores políticos, tuvo su premio en octubre de 2024. Ese mes se aprobó finalmente la implementación de la Boleta Unica de Papel para las próximas elecciones nacionales. Un sistema que viene a terminar, o limitar al menos, el peso de los aparatos políticos para el reparto de boletas y el robo de las papeletas el mismo día de los comicios.

Pero una nueva encuesta a la que accedió Clarín enciende un alerta: más de la mitad de la gente sabe poco y nada del nuevo sistema. Las dudas van desde que se implementará la BUP a cómo es el metodología en sí.

Se trata de un trabajo que hicieron en conjunto a fin de año Opinaia y Poder Ciudadano. La primera es una de las consultoras que más atención le presta el presidente Javier Milei, ya que tiene vínculo con uno de sus principales analistas (Juan Mayol).

Poder Ciudadano, en tanto, se presenta a sí misma como «una fundación apartidaria y sin fines de lucro que nació en 1989 como iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la defensa de los derechos cívicos en nuestro país».

Principales resultados

La encuesta tiene cinco planteos clave. Y ya con el primero queda claro el desconocimiento que tiene hoy un sector importante de la sociedad sobre el sistema. Lo explica así el informe:

«El nivel de conocimiento sobre la implementación de la BUP está dividido prácticamente en mitades dentro de la opinión pública. Cerca del 50% de los encuestados afirma estar al tanto del sistema de votación, destacándose entre las personas mayores de 61 años, los niveles socioeconómicos altos y los hombres».

«El otro 50% de los encuestados desconoce o no comprende del todo la iniciativa. Los menores niveles de conocimiento se registran entre los más jóvenes y los sectores de bajos recursos».

Con respecto a las diferencias entre el sistema de boleta sábana de papel y la BUP también surgen dudas:

«Al menos de manera guiada, algo más del 50% de los encuestados logra identificar la principal característica de la BUP. Sin embargo, casi un tercio no sabe cómo responder cuando se les pregunta por las diferencias entre el nuevo sistema y el anterior».

«Las respuestas correctas son más frecuentes entre las personas de mayor edad y niveles socioeconómicos medios y altos. Por el contrario, el desconocimiento predomina entre quienes tienen menor poder adquisitivo, edades intermedias y entre las mujeres».

Además, «a pesar de los niveles de conocimiento reportados, solo el 27% de los encuestados se siente capacitado para votar con la BUP si las elecciones fueran hoy. La mayoría manifiesta dudas o considera que no sabría cómo hacerlo».

«El mayor conocimiento declarado -agrega- sobre el uso correcto de la BUP se encuentra en los sectores de alto nivel socioeconómico, mientras que los encuestados de menor poder adquisitivo son los que más desconocen el procedimiento».

A favor del sistema y de cómo se predispone la sociedad a usarlo, «7 de cada 10 personas estarían dispuestas a recibir información o capacitación sobre el uso de la BUP. Esta predisposición es transversal a todos los segmentos sociodemográficos, con un interés destacado (igual o superior al 80%) entre las personas de 51 años en adelante».

Desde Poder Ciudadano remarcaron a Clarín que «después de 42 años del retorno de la democracia, Argentina cambia radicalmente la forma de votar. Un nuevo sistema implica nuevos desafíos para fortalecer sus virtudes y limitar sus efectos no queridos. El diseño elegido por los legisladores no es el mejor, ni el más práctico (por ejemplo, no incluye la posibilidad de votar a una lista completa), y esto puede generar efectos nocivos para el sistema democrático, como una excesiva proporción de votos nulos, o en blanco, o incluso mayores niveles de fragmentación partidaria en el Congreso, lo que puede hacer más dificultoso el trámite legislativo». «

«Al mismo tiempo -concluyeron-, la posibilidad de que las provincias realicen elecciones concurrentes generará desafíos en la coordinación de los diferentes sistemas tanto para la ciudadanía como para las autoridades de mesa y fiscales. Esto plantea un gran desafío para el Gobierno en términos de la información necesaria para elegir a los candidatos con el sistema que promovió, y pone una alerta temprana para comenzar urgentemente con el diseño de las capacitaciones de la ciudadanía, de las autoridades de mesa y de los fiscales».