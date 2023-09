La MLS tomó una drástica decisión con el futbolista argentino que se tomó a golpes de puño en un torneo amateur

A pesar de su anonimato futbolístico en su país, en las últimas horas el nombre de Matko Miljevic se instaló en la opinión pública debido a un episodio insólito que protagonizó el futbolista argentino que se desempeñaba en la Major League Soccer (MLS). Es que el joven volante de 22 años cambió su identidad para jugar un torneo amateur, pese a tener un contrato profesional en la liga de los Estados Unidos y terminó tomándose a golpes de puño con un rival.

Por esa situación, los comisarios deportivos que rigen en el certamen del país del norte tomaron medidas drásticas. “La Major League Soccer rescindió el contrato del mediocampista del CF Montréal Matko Miljevic por participar en conducta perjudicial para la liga y violar su Acuerdo Estándar de Jugador”, explicaron las autoridades en un breve comunicado oficial.

El mediocampista se había sumado al CF Montréal en agosto de 2021 después de emigrar de Argentinos Juniors y en 35 presentaciones en la temporada regular, anotó dos goles y brindó dos asistencias.

El talentoso volante había recibido el llamado de un amigo para participar de un campeonato de fútbol amateur en Laval, al norte de Montreal. Obviamente, está prohibido que un deportista profesional forme parte de un equipo en estos eventos, por eso cambió su nombre para que no lo descubrieran y firmó planilla en tres ocasiones bajo el nombre de “Matko Milojevic”, incluyendo una o en su apellido, en una información que reveló inicialmente el medio canadiense Dans les Coulisses.

El saldo en un comienzo fue más que positivo, porque anotó seis goles y ganó incluso un premio al mejor jugador del encuentro. Hasta que un rival se dio cuenta del engaño y lo denunció ante los organizadores de la liga QCSL (Quebec Calcetto Soccer League). Después de que se conociera la verdad, el jugador nacido en Miami pero de padres argentinos fue expulsado.

Sin embargo, esta semana regresó al lugar, esta vez para apoyar a un amigo que juega en otro equipo. Y según la información publicada por el sitio Dans les Coulisses, el duelo (que estaba 5-0 en contra del cuadro que él acompañaba) se calentó y ante un ida y vuelta verbal él se metió en el terreno de juego y “golpeó directamente en el rostro” a un adversario. El árbitro suspendió de inmediato el encuentro, pidió que lo sacaran del lugar y la liga informó que Miljevic quedó expulsado de por vida del torneo.

El calvario continúa para el futbolista profesional, porque recientemente su club le rescindió el contrato y deberá buscar un nuevo destino para continuar con su carrera.

Miljevic llegó al CF Montreal de la MLS hace dos años y desde entonces se desempeña como una de las figuras del equipo que dirige el argentino Hernán Losada. En la última Leagues Cup, que coronó al Inter Miami de Lionel Messi, no sumó minutos. En Argentina jugó en Argentinos Juniors, en donde debutó contra Boca Juniors en la Copa de la Superliga 2019. Además, vistió la camiseta número 10 de la Selección Sub 18 en el Torneo La Alcúdia 2019, en donde fue una de las estrellas más destacadas e incluso estuvo en el once ideal.

“Yo jugaba en preinfantiles para Boca. En un partido contra Argentinos anduve muy bien y el coordinador, que en ese momento era Batista, hizo lo imposible para que me pase. Habló con mis padres y los convenció”, había narrado su historia a Infobae en 2019.

Relacionado