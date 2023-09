La modalidad de educación especial y la escuela N°1 festejaron sus bodas de Diamante

Es una de las instituciones que contiene a los más de tres mil estudiantes que cursan en esta modalidad.

El pasado martes 5 de septiembre, la Escuela Especial N°1 “Armada Argentina” celebró sus Bodas de Diamante que significan 60 años de vida institucional, fecha en la que también se conmemoró el aniversario de la Modalidad de Educación Especial en la provincia.

Del acto central, participó el ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, autoridades gubernamentales, estudiantes, docentes y familias de la comunidad educativa.

Al respecto, Basterra sostuvo que este aniversario de la institución “nos pone muy contentos porque la sociedad ha ido interpretando el valor y el sentido de la inclusión de cada persona que habita el suelo formoseño”.

“Y justamente para nuestras niñas, nuestros niños con características especiales, el Modelo Formoseño ha ido creciendo en compromiso institucional al punto tal de tener hoy 34 instituciones especializadas en esta modalidad que abarca a más de tres mil alumnos que participan de estas escuelas que tienen características propias”, indicó.

Y añadió: “A esto también hay que sumar la cantidad de niños, niñas, jóvenes incluidos que forman parte de la matrícula de las escuelas comunes y esto en definitiva es lo que contribuye a que hoy cada joven y cada niño, cada niña, en nuestra provincia esté cubierto bajo el concepto de desarrollo de las capacidades que cada uno tiene y respetando esas capacidades avanzar a su desarrollo pleno”.

En ese sentido, el funcionario se refirió al desarrollo de la educación especial en la provincia y aseveró que siguen trabajando en infraestructura, logística pero también con “el abordaje en materia de formación de nuestros cuerpos docentes, permanente análisis de cuáles son las mejores estrategias para lograr que cada alumno, cada alumna exprese todo su potencial”.

“Nosotros tenemos casos muy emblemáticos como el de la Equinoterapia del Instituto de Asistencia Social, como es la práctica del deporte del rugby con la Unión Formoseña de Rugby que, por ejemplo, colabora; y así con una infinidad de organizaciones que hacen que nuestros chicos y nuestras chicas especiales se sientan parte de nuestra comunidad y que todos podamos disfrutar de la relación entre seres que pertenecemos a una misma comunidad”, detalló.

Por su parte, el director de Educación Especial, Gustavo Miers, recordó que esta institución es “la primera escuela especial en nuestra provincia y también estamos festejando 60 años de educación especial en nuestra provincia”.

“En principio, la atención a las personas con discapacidad se ocupaba básicamente de la salud de ellos. Tener educación especial implica que el Estado se ocupe de todo, no sólo de la salud, sino de la educación también. Es acompañamiento a las personas con discapacidad en su educación y nuestra escuela formoseña trasciende mucho más”, sostuvo.

Y agregó: “La escuela no sólo se ocupa de lo pedagógico, sino de lo recreativo, lo social, lo cultural y tener en cuenta ese trabajo con las familias. Toda esta construcción hay que hacerla con una mirada retrospectiva para saber que llegamos hasta acá”.

Asimismo, Miers instó a tener “conocimiento sólido” de que en Formosa existe “un Estado presente que se ocupa no sólo de la educación en general, sino de la atención, promoción e integración de las personas con discapacidad”.

“Nuestros techos azules no solo cobijan alumnos, cobijan almas. Donde reina el amor, donde reina, por supuesto, la responsabilidad, el compromiso, donde reina el trabajo como comunidad educativa, donde hay docentes, familias y los alumnos que son los sujetos derechos, los actores principales y son para quienes trabajamos”, aseveró.

De esta manera, el responsable de Educación Especial, dijo que el aniversario no lo cumplió “solamente un edificio”, sino también “una comunidad educativa, donde debajo de estos techos azules estamos los actores donde intervenimos.”.

“Nosotros nos sentimos parte del acompañamiento, de la contención, del cuidado, del cuidado de la salud, porque esto también es la enseñanza, esto también implica un compromiso. ¿Saben cuál es el objetivo principal que tenemos? Es mejorar la calidad de vida de las personas”, finalizó.

