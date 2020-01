La modelo detenida por disparos contra la casa de su ex novio se abstuvo de declarar ante la Justicia

Compartir

Ayer en horas de la mañana se presentó en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 Camila Brignole, la modelo detenida en el marco de la causa que investiga los disparos contra la casa del intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky, padre del joven con quien ella mantuvo una relación sentimental y quien se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el episodio. El hecho se registró el sábado 21 de diciembre alrededor de las 3 de la mañana y la mujer fue detenida dos días más tarde quedando presa hasta el momento puesto que la causa por «Intento de homicidio, agravado por el vínculo, con promesa de paga» no es excarcelable. Tras su presentación, la misma se abstuvo de declarar.

El Grupo de Medios TVO pudo hablar con Marcela, madre de la joven, quien dijo que no hay elementos probatorios porque todo es por el ‘dice que’. También, el abogado defensor de Brignole, Dr. Gerardo Osorio, dio detalles de la causa y aclaró que por segunda vez pidió la excarcelación, cuestión que espera se defina en los próximos diez días.

«Estamos fortalecidos, creyendo que todo saldrá bien. Estamos pasando por un momento muy difícil de mucha injusticia. También en las redes dicen cosas muy feas de mi hija, para nosotros es doloroso esto», contó la madre de la modelo.

Agregó que «no hay elementos probatorios porque todo es por el ‘dice que’, pero la realidad es que ella va a salir de esto».

«Por el momento no podemos brindar mayares detalles del caso porque todo está judicializado», agregó.

Al ser consultada por el vínculo que mantenía Brignole con Jarzinsky dijo: «fueron novios, pero habían terminado hace más de un mes la relación. Creo que se mezclaron las cosas, y a alguien tenían que echar la culpa».

Por su parte, el letrado que defiende a la muchacha también confirmó la relación sentimental con el hijo del Jefe Comunal de Ibarreta y que un remisero recibió un pago para seguirlo, pero dejó en claro que eso no acredita que «haya contratado a alguien para disparar».

«Estamos a la espera de la resolución de su situación procesal, ya se produjeron varias pruebas testimoniales de donde no surge ningún vinculo de ella con la causa. Ella está detenida porque el chico tiene sospechas. En la causa no existe elemento de prueba que acredite su participación», reiteró el Dr. Osorio.

Asimismo, añadió que «al momento del hecho ella estaba en su domicilio» y resaltó que «ella no debería estar detenida porque nuestra ley establece que la prisión preventiva se aplica como excepción y acá se está ejerciendo por las dudas».

Cuando se le consultó si a Brignole se le realizó la prueba de «parafina» para saber si pudo haber disparado un arma respondió que «no se hicieron peritajes de pólvora para saber si ella disparó. Deberían haberla realizado. También estamos esperando el peritaje de su teléfono celular pero aún no pasa nada».

«En la causa no hay nadie sindicado como autor, simplemente Camila esta sindicada porque el muchacho sospecha de ella. Había una versión que decía que estaba buscando comprar un arma, pero fue desmentida, porque un hombre declaró como comentario de su ex novia, y esa mujer luego se presentó a desmentirlo», asintió el letrado.

Finalmente, Osorio aseveró que pidió la excarcelación el 27 de diciembre, y ahora lo volvió a hacer además de la recalificación de la causa porque «obviamente no hay elementos para sostener el homicidio».

El caso

El hecho se registró alrededor de las 3:00 horas de la madrugada del 21 del mes pasado cuando un vecino de la calle José María Uriburu al 2200 se comunicó a la línea gratuita de emergencia del 911 y solicitó la presencia policial en esa dirección.

Ante esta situación los efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y del Departamento Informaciones Policiales acudieron al lugar donde se entrevistaron con el propietario quien manifestó que en circunstancias que se encontraba pernoctando escuchó varios disparos de arma de fuego que impactaron contra su vivienda.

En el lugar los efectivos de la Dirección de la Policía Científica llevaron a cabo las pericias recolectando evidencias, recepcionándose posteriormente en la sede policial la denuncia correspondiente del caso iniciándose las actuaciones procesales con intervención de la Justicia.

Dos días más tarde y tras una amplia tarea investigativa, efectivos policiales allanaron cuatro viviendas y secuestraron varios elementos de interés para la causa, además aprehendieron a la ex pareja del denunciante.

Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales.

Según informaron fuentes oficiales, los investigadores realizaron una amplia tarea de campo por todo el sector y zonas aledañas, efectuando descarga de filmaciones de las cámaras de seguridad de diferentes vecinos que se encuentran en las inmediaciones, como así también se recepcionó declaraciones testimoniales que aportaron datos importantes sobre una mujer, ex pareja del joven lesionado, quien fuera sindicada como presunta responsable del hecho.

Tras reunir elementos de interés para la causa, se solicitó ordenes de allanamientos para el domicilio de la mujer implicada, las de sus progenitores y un local comercial, realizándose dichas diligencias conforme lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, lugares de donde se procedió al secuestro de elementos que resultan de interés en la investigación, como así también a la aprehensión de una mujer, mayor de edad, siendo trasladada a sede policial donde se le notifico situación legal y posteriormente alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial de Mujeres a disposición de la Justicia.