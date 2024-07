«La mordieron y la ahorcaron»: los detalles del ataque de los rugbiers franceses acusados de violar a una mujer

Ana Natacha Romano, la abogada que representa a la mujer de Mendoza que denunció por violación a dos jugadores de la Selección francesa de rugby, contó detalles del presunto ataque de los deportistas contra la víctima, ocurrido el domingo pasado en un hotel ubicado en el centro de la capital provincial. Según indicó la letrada, el Cuerpo Médico Forense pudo constatar, entre varias cosas, que los acusados sometieron a la mujer a una violenta golpiza.

“El mismo domingo en la madrugada, la víctima decidió hacer la denuncia y permitir que el Cuerpo Médico Forense pueda obtener la prueba de forma inmediata. A pesar de que fue una pericia larga, con los exámenes de rutina, luego fue trasladada a un hospital en Mendoza”, dijo Romano en diálogo con Radio Mitre. Allí, la sometieron a análisis complementarios para descartar alguna enfermedad de transmisión sexual o un posible embarazo. “Ellos decidieron no usar protección”, agregó.

En ese sentido, la abogada reveló que los jugadores, identificados como Oscar Alain Jegou, tercera línea, de 21 años y Hugo Araudou, segunda línea, de 20, sometieron a la denunciante a un hecho de violencia extrema.

“Fueron hechos aberrantes, denigrantes. La violencia física acá tapa el abuso. Si bien lo más gravoso es el abuso sexual con acceso carnal, la violencia física con la que actuaron estos dos hombres ha sido despiadada, con las lesiones físicas que le produjeron. Hay lesiones físicas visibles y otras no visibles”, describió.

Romano fue más allá y detalló parte de las agresiones que sufrió su clienta, en base a los análisis médicos. “Estamos todavía a la espera de los resultados de diferentes estudios como tomografías y resonancias. La herida más visible es un golpe de puño que tiene en uno de los ojos, con un hematoma. También en el cuello, en el mentón, en sus pechos, en las piernas y en la espalda. La mordieron, la arañaron y la ahorcaron. Estos hechos de violencia los calificamos como salvajes”, agregó.

Tal como informó Infobae ayer, los deportistas fueron encontrados y capturados el lunes en el hotel Emperador de la avenida del Libertador en Buenos Aires por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones Interpol de la PFA, con la colaboración de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de Mendoza, con un pedido de captura a nivel nacional firmado por la jueza Cristina Pietrasanta.

Fueron arrestados en su día de descanso, frente a varios de sus compañeros y miembros del cuerpo técnico, antes de partir a Uruguay para un nuevo partido. Fueron trasladados a una celda en la dependencia de la calle Cavia. Los investigadores en la Justicia trabajan para ultimar los detalles de su traslado a Mendoza, donde deberán responder por la acusación en su contra.

Su abogado es Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En declaraciones brindadas a CNN, Libarona dijo que “cree y confía en ellos. Viajaré con ambos para demostrar su inocencia”, agregó.

El presunto ataque ocurrió en el Diplomatic Hotel de Mendoza, situado sobre la avenida Belgrano. Allí se hospedaban los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección francesa durante el primer ensayo ante Los Pumas.

La víctima y los supuestos agresores se habrían conocido en una discoteca de la ciudad, la noche después del partido. El ataque habría ocurrido luego. Luego, la mujer realizó la denuncia en una fiscalía en turno. Luego, se inició una rápida investigación que concluyó con la aprehensión de los dos jugadores.

Ante la denuncia, el fiscal de Delitos Sexuales, Darío Nora, tomó el control de la investigación. Solicitó la detención inmediata de los dos sospechosos, quienes se encontraban en Buenos Aires. “Somos la voz de esta mujer que ha sufrido esta violación, con esta golpiza, con una privación de la libertad, ya que ella intentó salir de la habitación varias veces”, agregó Romano, quien dijo que confía en el fiscal.

“Estamos persiguiendo la prisión preventiva ya que contamos con falta de arraigo de los acusados que es de público conocimiento. Ojalá no se agarren de una extradición y ojalá tengan en cuenta el principio de territorialidad”, finalizó.

Qué dice el Ministerio

Público Fiscal de Mendoza

A través de un comunicado difundido por la Oficina de Prensa, el Ministerio Público Fiscal dijo que “hoy y hasta tanto los presuntos autores del delito no se encuentren en Mendoza, no hay ni habrá novedades en la causa”. Tampoco precisaron qué día y hora llegarían los franceses a la provincia para someterse a la Justicia.

“Les recordamos que no hay ninguna imputación formal que nos permita poder contestar a los medios de comunicación las dudas que están planteando. Teniendo en cuenta esto y a fin de que se pueda trabajar sin interrupciones y preservar la identidad de la posible víctima, se les solicita no intentar contactar a los fiscales intervinientes”, agregó el MPF.

Sin embargo, el pedido de captura comunicado por la Justicia mendocina a la PFA fue por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la participación de dos o más personas.

Finalmente, dijeron que los avances en la investigación se comunicarán a través de conferencias de prensa.