La motosierra de Milei no para, aunque falte el Presupuesto

Fuera de algunas fintas para la tribuna, venía cantado que Javier Milei no incluiría el Presupuesto Nacional 2025 en las sesiones extraordinarias del Congreso: según su estilo, también ahí y nada menos que ahí prefiere moverse en un terreno libre de limitaciones, de tironeos y de negociaciones para su gusto demasiado engorrosas.

Luego, se manejará con el programa de 2023 prorrogado y retocado y dispondrá, además, de una enorme caja de recursos que surgen de subestimar la inflación y se distribuyen por fuera del Presupuesto. Ninguna casualidad, los especialistas los llaman “transferencias discrecionales”, plata útil para los fines más diversos, empezando por un sistema de premios y castigos generalmente asociado a objetivos del poder político y a planes del poder político.

Eso que pasó y pasa este año, aparece clarito en informes de organismos especializados. En principio van derecho sobre la provincia de Buenos Aires, hace años gobernada y favorecida por el kirchnerismo: en enero-septiembre de 2024 contra el mismo período de 2023 perdió ingresos calculados en $ 307.800 millones, o sea, equivalentes a una baja del 66,7% nominal o a otra del 90,5% real.

El cambio de los vientos políticos, las nuevas sociedades y la motosierra del ajuste que no cesa también explican otro dato: que la participación de Buenos Aires en el reparto total de los fondos discrecionales hubiese retrocedido del 42,2% de 2023 al 25% en el 2024.

¿Y quién ganó con lo que Axel Kicillof tuvo que resignar? Respuesta: nadie o, mejor dicho, ganó el ajuste. La Ciudad de Buenos Aires mantuvo la cuota en los alrededores del 5% que tenía en 2022; Santa Fe, siguió en el 4,4% y Córdoba, en el 3,6%.

Entre las transferencias que definitivamente van camino de su fin, el Fondo de Incentivo Docente recibió un guadañazo que ya le bajó los recursos un 90% real a todas las provincias y obligó a unas cuantas de ellas a reemplazar el financiamiento nacional del 10-20% por uno propio, para no recortarles los sueldos a los maestros. O sea, para evitar conflictos gremiales.

Más de la misma medicina, de las 21 provincias que hasta el año pasado recibían planes alimentarios bancados por la Nación sólo quedan 6. En el lote de las que desaparecieron del mapa figuran, entre otras y no precisamente de las pudientes, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.Pregunta obvia: ¿quién decide qué provincias siguen y cuáles quedan afuera, en una cuestión semejante? Respuesta alternativa también obvia: decide el dedo, porque lo que importa es el ajuste, así no llegue ni siquiera a $ 37.000 millones como en este caso.

En tren de continuar con la lista de demandas de los gobernadores no atendidas por la Casa Rosada, hay una donde la franja de los fondos transferidos aparece literalmente en blanco; esto es, nada sin excepciones para las 24 provincias. Se trata del financiamiento a las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Nación, que en caso de dificultades deberá ser cubierto por las provincias o ser ajuste provincial.

Visto lo que aparece en las planillas de 2024, pierde sentido que el ministro Luis Caputo diga que “no vale la pena” ponerse a discutir el Presupuesto de 2025 si eso significa arriesgar el ancla fiscal. Nada que discutir, pues no habrá Presupuesto. Lo mismo vale para las veces en que Javier Milei afirma que el déficit cero no se negocia: nadie puede imaginar que eso es negociable.

De vuelta a los fondos públicos manejados desde la Casa Rosada, tenemos que en 2024 apenas hubo $ 1.106 millones para obras viales provinciales, por fuera de la que corresponden a las de la red nacional. Una medida del ajuste: el mini-paquete representa $ 55.779 millones menos que la partida del 2023 y existen casos de provincias que han recibido $ 52 millones o apenas $ 14 millones. En realidad, toda la inversión pública ha quedado presa de la motosierra, como lo remacha el hecho de que entre enero-septiembre el gasto en infraestructura hubiese caído nada menos que un 77% real respecto del mismo período de 2022. ¿De esto habla Milei cuando pregona: “Mi desprecio por el Estado es infinito”?

Previsiblemente, alguien se ocupará de la inversión que el Estado deja vacía en un país con fuertes déficits de infraestructura que además le pegan a la competitividad de su economía: desde caminos, rutas y autopistas, hasta ferrocarriles, puertos y pasos fronterizos.

¿Será obra pública a cargo de los privados bancada con recursos públicos?

Sin cuidar el revoleo de cargas, sólo preocupado por su propia faena, el gobierno libertario ha emprendido una guerra contra el gasto público consolidado (de Nación, provincias y municipios) para bajarlo del 40% del PBI que había en 2023 al 25%, pasando por un 33,5% en 2024.

La primera etapa implica recortar el gasto en 7,2 puntos porcentuales y en poco más de 15 al cabo del operativo. Quienes manejan esta información hablan, así, de un ajuste total que rondaría impresionantes US$ 90.000 millones. Suena a mucho, y es mucho más que mucho así Milei opere igual a un topo que se propone liquidar el Estado desde adentro, como él mismo dice.

Un dato del Instituto Argentino de Análisis Fiscal baja a tierra la movida: afirma que la licuación de salarios y jubilaciones de la era Milei juntos explican un 38% ajuste en el gasto nacional y el 50% del provincial.