«La motosierra sigue a full»: Sturzenegger afirmó que en 15 años Argentina podría tener el ingreso de España

El Ministro de Desregulación aseguró que un Estado más chico es el que permite que haya una baja de impuestos. Reconoció que hay «desafíos interesantes» y habló de la necesidad de una reforma laboral.

El Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que la decisión del Gobierno de quitar los aranceles para importar celulares y bajar los impuestos para televisores, aires y videojuegos está vinculada al trabajo que viene haciendo en su gestión. «Lo que hace posible la baja de impuestos es la motosierra», dijo este martes ante hombres y mujeres del mercado.

Sturzenegger aseguró que el objetivo de este gobierno es un Estado más chico, más barato y con menos impuestos. «La discusión muy interesante es qué impuestos bajar. Depende del sector. Creo que debemos bajar los aranceles a la importación de bienes de capital», dijo en el 42º Congreso Anual de IAEF,

El Ministro enfatizó: “La motosierra sigue a full. Hemos dispensado 45 mil personas del Estado, lo que nos ahorra 2 mil millones de dólares menos de impuestos anuales». Ese Estado «más chico y eficiente» es el que permite, según su lógica, la baja de impuestos, que a su vez posibilitará que Argentina crezca a un nivel más acelerado.

«El presidente Milei tomó al toro por las astas. Con superávit fiscal y sin emisión de dinero no queda otra que una convergencia. No se puede crecer sostenidamente si no se es un país abierto», dijo, y remarcó: «Creciendo al 4% en 15 años, Argentina tendría un nivel de ingresos similar al de España».

Si bien Sturzenegger aseguró que avanzan «a una velocidad muy rápida», reconoció que «empiezan a surgir desafíos interesantes» y se refirió a la necesidad de una reforma laboral profunda. «Argentina tiene una rigidez laboral muy grande, ya que impone el mismo salario en todo el territorio. Un mercado laboral más flexible aumentaría en 15 puntos el nivel de empleo», dijo. “Si uno tuviera negociaciones (salariales) regionales y no nacionales, podría incrementar la participación laboral en 15 puntos en las regiones que hoy están fuera del mercado laboral”, explicó.

En este sentido, adelantó: «Antes de que terminen las facultades delegadas habrá importantes novedades –faltan 56 días. Por primera vez hay respeto a los derechos de propiedad en Argentina». Sturzenegger remarcó que Vaca Muerta le significará al país exportaciones por US$ 30 mil millones en los próximos 10 años. «Con este boom de transables hay que pensar muy bien las proyecciones sobre el tipo de cambio real. Hay un desafío extraordinario en generar instrumentos de ahorro», dijo y agregó: «El desafío es generar instrumentos en CER. Eso va a ser ‘la papa’, va a tener una demanda infinita».

En esta visión optimista de la economía, el Ministro afirmó: «Liberamos totalmente la importación de bienes de capital usados. La apertura de importación de bienes de capital usados va a lograr que en diez años Argentina tenga una industria world class».