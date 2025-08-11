La Municipalidad avanza con tareas de renovación LED del alumbrado

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público, a cargo del Ing. Fabián López Ortiz, efectuó diversas intervenciones de reparación y remodelación del sistema lumínico sobre la Avenida Ribereña, que comunica la Jurisdicción Cinco con el casco céntrico.

En consecuencia, cuadrillas del área comunal llevaron a cabo acciones planificadas que incluyeron el recambio de luminarias led, tareas preventivas en tableros, y arreglo de las columnas metálicas, que han sido dañadas por distintos accidentes de tránsito.

Al respecto, López Ortiz manifestó: «La prudencia al conducir es fundamental para garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros viales, por ello les pido a los ciudadanos que tengan conciencia por su bienestar y el de terceros».

«Una buena visibilidad permite a los conductores anticipar obstáculos, reconocer señales de tráfico y reaccionar a tiempo ante situaciones de riesgo. De ese modo, vamos a continuar trabajando en diferentes sectores del ejido urbano, con el objetivo de evitar accidentes, e iluminar y embellecer aún más nuestra ciudad, tal como lo pregona el Intendente Jorge Jofré».