La Municipalidad brindó una charla sobre vínculos amigables enmarcada en el Mes de la Inclusión

En el Centro Municipal de Artes (CEMUART) del B° San Juan Bautista, un equipo de la Dirección de Cuestiones de Género de la Municipalidad, desarrolló una charla con niños y niñas acerca de “vínculos amigables” en el marco del Mes de la Inclusión, propuesta que fue cálidamente recibida por todos los asistentes.

En la oportunidad, las familias presentes reafirmaron su apoyo y compromiso con la causa, ocasión en que también se hizo entrega de un pequeño presente a las madres por su día.

Responsables de esta actividad, adelantaron que este jueves se llevará a cabo en el Centro Cívico N° 2 una charla accesible para los empleados del área, además de la instalación de un stand de visibilización por el Mes de la Inclusión, a partir de las 9, donde se darán a conocer las prestaciones de la Dirección de Discapacidad del Municipio.