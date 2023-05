La municipalidad clausuró por quinta vez un «after» y podría tener sanciones severas

Los vecinos del local ubicado en el B° Villa Lourdes alertan por los excesos que ocurren y este fin de semana se registraron incidentes tras la quinta clausura del lugar por lo que se podrían aplicar sanciones más severas. «Se puede llegar hasta la ejecución fiscal», manifestó el Dr. Jorge Tarantini, director de Bromatología Municipal, al Grupo de Medios TVO.

«Con la intervención de este fin de semana, es la quinta vez que nosotros clausuramos los eventos que se realizan en este lugar, tienen 4 clausuras anteriormente y una infracción este fin de semana; además tenían 2 clausuras más de otro negocio que tienen los mismos dueños y que se dedica a la venta de bebidas alcohólica. En las intervenciones que tuvimos se procedió a la clausura de todas ellas», agregó Tarantini.

El local queda ubicado sobre la calle Martín Fierro al 1.100 en la ciudad y recientemente se organizan afters que se extienden hasta cerca del mediodía. Los vecinos alertan sobre los excesos y de hecho este fin de semana se registraron incidentes que se viralizaron a través de videos en las redes sociales.

«No es un local bailable, no está habilitado. Desde acá se le ofreció la ayuda necesaria para realizar la habilitación correspondiente dentro del marco legal. Pidieron la autorización para realizar un evento y se les dijo que no porque ya tienen 4 clausuras anteriormente, no es una fiesta que arranque a las 10 de la noche, este es el famoso after y lo convocan a las 6 de la mañana», indicó el funcionario municipal.

En la ciudad de Formosa, los afters en salones de eventos o locales bailables no se encuentran habilitados por lo que la organizaciones de estas fiestas incumplen con las normativas y son sancionadas. En esta oportunidad, la clausura se dio por un requerimiento policial debido a la queja de los vecinos.

«Hay veces que comienza a las 1 de la mañana, pero después a las 5:30 horas vienen todos cuando cierran los otros boliches; a veces lo hacen miércoles y jueves y están hasta las 10 de la mañana. Hay gente que vive para atrás y están perjudicados porque les tiran botellas. Cuando ya toman es complicado, puede volver a pasar pero ahora aparentemente está clausurado. De milagro no pasó ninguna tragedia», refirió una vecina acerca de lo ocurrido este fin de semana.

Según la versión de los vecinos, debido a la clausura del lugar, algunos asistentes reaccionaron de forma violenta y hubo incidentes en donde una persona resultó lesionada. Por la gravedad de los hechos y la reincidencia en la organización de estos eventos, las sanciones pueden concluir con ejecuciones fiscales.

«El procedimiento es el siguiente, toma intervención el Juzgado de Faltas, se le labra el acta de infracción y en caso de que no haya oposición, se los sanciona con una suma de dinero en donde se impone los montos en base al cuadro tarifario que tiene dicho Juzgado. En caso de que no cumplan, se remite a la Agencia de Recaudación para que se emita un boleto de deuda y se puede llegar hasta la ejecución fiscal», explicó Tarantini.

De esta manera las sanciones económicas impuestas por las reiteradas infracciones podrían ser incluso millonarias y ejecutables, es decir, sin posibilidad de evadirlas. Además, desde el área bromatológica evalúan colocar una guardia para evitar que se sigan realizando dichos afters.

«El after no está permitido y en este contexto invitan a través de las redes sociales a este lugar. Lo que hacemos es poner a disposición de estos locales, donde tienen este tipo de actividades, 1 o 2 personales a ver si se van a realizar estos eventos e informar a la policía o viceversa, y así se evitar que se lleve adelante este evento, es la única manera que se puede llegar a prevenir este tipo de actividades», finalizó Tarantini.

