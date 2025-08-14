La Municipalidad concluye un trabajo de enripiado sobre arteria del B° Simón Bolívar

La comuna capitalina continúa profundizando la puesta a punto de calles en barrios de la ciudad, en la ocasión a través de trabajos de enripiado, los que se llevaron a cabo este miércoles a lo largo de 1000m sobre una de las arterias principales del B° Simón Bolívar.

Gerard Schneider, de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, precisó “estamos llevando adelante un trabajo importante en el barrio, el cual habíamos arrancado hace más de un mes como una campaña de mejoramiento, a raíz de muchos reclamos de vecinos por calles en mal estado”.

“Este miércoles trabajamos en la Calle 262, una vía interlote que divide a los barrios 8 de Octubre y Simón Bolívar que se encontraba en malas condiciones a causa de las lluvias, por lo que se accionó previamente con el saneamiento, relleno, compactado, abovedado, y hoy estamos finalizando los 1000m de ripio que arrancamos el martes”, detalló.

“Hacer el enripiado como corresponde es un trabajo complejo, no se trata solo de tirar piedras, sino una tarea previa tal como se indicó anteriormente, y por ello les pedimos a los vecinos espacial consideración, y que cuidemos entre todos nuestras calles, ya que las mismas se vuelven vulnerables en días de precipitaciones”.

Para finalizar, Schneider adelantó “próximamente haremos lo propio sobre una de las arterias paralelas a la 262 con 800m que tenemos previsto enripiar, por lo que ya se encuentran en curso los trabajos previos de limpieza, apertura de calle y relleno”, concluyó.