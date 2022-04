Compartir

CLORINDA (Corresponsal).- El intendente de la ciudad de Clorinda, Manuel Celauro, realizó la presentación de nuevos equipos viales y herramientas que suman al Parque Vial del citado municipio. Dicha presentación se llevó adelante en el taller municipal donde estuvieron presentes el vicepresidente del Concejo Deliberante, Ariel Caniza, el secretario de gobierno, Walter Martínez, el secretario de Obras Públicas, Fabián Vázquez, los concejales, Isaac Villamayor, Mónica Acosta, Estela Candia, entre otros funcionarios del ejecutivo y legislativo.

Manuel Celauro

En la ocasión, Celauro expresó su satisfacción por poder incorporar nuevos equipos viales al Parque «para seguir creciendo patrimonialmente con estas adquisiciones que hemos hecho en este último tiempo con los recursos genuinos de la Municipalidad de Clorinda, hoy tenemos el inmenso gusto de incorporar una motoniveladora marca Shantui de 180cv, una rastra de discos y una retroexcavadora marca New Holland B95B».

También se adquirieron otros elementos tales como soldadoras, amoladora, compresor, sopladoras, motosierras, podadora de altura, motoguadañas, que serán destinadas a otras áreas comunales para trabajos que se vienen llevando adelante pero son fundamentales para garantizar los trabajos en distintos sectores.

«Hicimos una importante inversión para volver a tener nuestra herramientas de trabajo en lo que hace al bacheo de pavimento de hormigón, se armó un equipo que se va dedicar a reparar ese pavimento viejo que ha sido deteriorado con los años por las inundaciones, por el peso que tenemos en Clorinda específicamente en el barrio Chino con los camiones que permanentemente ingresan a la zona», señaló.

“Estamos muy contentos, porque esto es producto de lo que fue la moratoria que nos permitió contar con el dinero disponible para poder adquirir este equipamiento. Sabemos que estamos pasando por un momento complicado por la inflación», expuso.

«Para tener una idea un camión recolector Mercedes Benz con caja automática que está por llegar a la ciudad en el transcurso de la semana así como también otro camión más chico con canasto elevador hoy cuesta 4 millones más de pesos, es por eso que nosotros realizamos el pago hace un tiempo y de esa manera nos evitamos de pagar ese sobreprecio que genera la inflación”, añadió Celauro.

Por otro lado, el Jefe comunal recordó, que «hace diez años cuando me hice cargo del municipio local solo contaba con una motoniveladora por lo que en ese momento cuando empezamos tuvimos que alquilar dos más de la empresa Siglo XXI que nos pagaba la provincia porque no teníamos nada, así como también una excavadora, hoy es bueno que la ciudadanía vea lo que se adquirió en todo este tiempo para la municipalidad de Clorinda, hoy el patrimonio es tremendo y debe ser un orgullo para todos los clorindenses».

«Esta presentación la hacemos, porque sabemos que en estos últimos tiempos hemos tenido mucha lluvia en la ciudad y eso deteriora los caminos, pese a que en Clorinda hoy se olvidaron las pantaneras, pero yo no me olvido las pantaneras, porque nací en Clorinda me crie en Clorinda y teníamos que tener pantaneras y teníamos que tener botas para poder salir, hoy tenemos problemas mínimos pero la mayoría no necesita pantaneras ni botas en la ciudad, hicimos un trabajo de enripiado con mejoramiento de suelo porque después de las grandes lluvias uno puede transitar por muchos lugares tranquilamente», dijo.

Por último señaló que «todos estos equipos que hoy presentamos a partir de mañana estarán trabajando en los diferentes puntos de la ciudad reparando y poniendo en condiciones nuestras calles, nuestros desagües para ser frente a este mes bastante lluvioso y dejar en condiciones nuestra ciudad».

