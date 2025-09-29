La municipalidad de El Colorado realizó operativos en los barrios para el mejoramiento de la calidad de vida

Desde la municipalidad de El Colorado siguieron en las últimas horas con los operativos intensivos en los barrios para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.

Esta vez fue el turno del barrio El Arco donde volvieron a desplegar todo el equipo humano y maquinarias para limpieza ordenamiento del lugar y mejoramiento del sistema de desagües más sistemas de alumbrado público.

Marcos Rodríguez, de la dirección de coordinación de directores, dijo que » Estamos dándole continuidad al trabajo que ya habíamos iniciado en operativos de trabajo integral que comenzó por el barrio de La Paz con la apertura de calles, más limpieza, mejoramiento de parterres y el sistema de alumbrado público y poda».

Luego agregó que queda habilitada una calle nueva que es la continuidad de una arteria que ya forma parte del lugar».

Luego explicó que » es un trabajo que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de manera correcta digamos a su domicilio van a estar conectados con el resto del barrio. Son arterias que ya estaban proyectadas desde hace un tiempo y ahora va a unir con la avenida 11 de febrero para lo cual también se va a trabajar en el sistema de desagües con colocación de nuevos tubos a la vez de que se van a reponer los tubos dañados».

Rodríguez justifico que » estos trabajos son posibles a la riqueza de nuestro parque automotor tanto como el recurso humano con que contamos Ya que en estos operativos se suman la máquina motoniveladora tractores con Rome un retroexcavadora y la mano de obra del obrero y empleado municipal experimentado. Esto permite que cuando se encaran estos operativos cada uno ya sabe sus funciones y lo que se debe hacer».