La Municipalidad de Formosa comenzó a instalar cámaras para labrar fotomultas

El director de Tránsito de la Municipalidad de Formosa, Orlando Ortíz visitó el piso de Expres en Radio y habló de diferentes temas entre ellos la implementación de fotomultas en varios puntos de la ciudad y que si bien se encuentran en un período de prueba se espera que pronto se pueda comenzar a notificar y radares sobre la Circunvalación.

Ortíz, comenzó diciendo «creo que la gente no desconoce las normas de tránsito, saben que están infringiendo las normas, quizás lo hagan por una cuestión de tiempo. Quizás estén apurados por cuestiones propias de las personas que conducen, pero hay que decir que estamos trabajando con las fotomultas, ya se han hecho convenios con empresas privadas, están colocadas y están en funcionamiento, pero aun no se están notificando las multas, solo se recolectan los datos. Estamos en un periodo de prueba. Hemos colocado en varios sectores y seguiremos abocados a esa labor».

«Nosotros tendremos la misma tecnología que se tiene en diferentes partes del mundo, en donde uno comete una infracción y de inmediato le llega la multa generada. Además, tenemos una «pistola», radares que mide la velocidad y ya hemos trabajado con este elemento en la Circunvalación y los resultados son increíbles, la gente anda muy rápido. La gente llega a los 100 kilómetros por hora», señaló.

“La gente no podía creer a la velocidad a la que se desplazaba y por lugares en dónde existe una señalización en cuanto a la velocidad permitida”.

Acerca de que impacto tiene en el transito la peatonal, Ortíz indicó «la peatonal va a tener un impacto en relación a que la gente va a tener que buscar otras calles para no ir por Rivadavia. Hasta el momento no vemos mayores cambios, están trabajando en la construcción del segundo tramo».

Falta mucha conciencia vial porque no se respeta al peatón, éste tiene prioridad en la esquina y ellos tienen que saber por dónde cruzar

Además acerca del puente que se encuentra en construcción «sabemos que el puente que se esta haciendo y que ya entró en etapa de finalización, la Autovía sobre la Avenida Gutnisky y el otro en el acceso norte que ojalá finalice pronto porque más que nada acá la zona del puente blanco con las motocicletas es todo tema como así también lo es la zona del barrio Namqom hacia el centro».

«Cuando la obra se concrete va a traer muchos beneficios. El municipio siempre realiza trabajos de mantenimiento sobre el puente porque se hacen muchos baches en ese lugar, hemos colocado reductores en varias arterias y en especial sobre la ciclovía», añadió.

En relación a cómo se encuentra el transito en la ciudad, el funcionario indicó que «el tránsito en la ciudad es muy complicado, hablar de transito engloba muchas cuestiones, de todas maneras, bebemos decir que hay muchas cosas por mejorar, pero hay otras en las que estamos mejor y que somos ejemplo en el uso del casco y eso hay que destacar».

«El vecino tiene que ser un poco más solidario porque en el microcentro es muy habitual que a gente deja los vehículos en cualquier lado sin importarle nada, no les interesa el peatón, hay vehículos que obstruyen el paso de entrada y salida de otros autos. La gente esta muy intolerante», manifestó.

Dijo también que los garajes tienen que estar señalizados. «La ordenanza es clara en ese sentido. Uno debe señalizar por donde ingresan y egresan automóviles».

Además, hizo mención a quien tiene prioridad de paso en una esquina «la ley es clara en decir que el que circula por la derecha siempre tiene prioridad de paso, hay excepciones que marca la ley».

Consultado acerca de la cantidad de vehículos que hay en Formosa, el licenciado en criminalística detalló «tenemos un registro de más de 100 mil vehículos registrados y la misma cantidad de motos».

«La cantidad de vehículos que ingresan al microcentro de la ciudad de Formosa y que me guío por la aplicación del SEM que se ve en la activación diaria que tenemos que tenemos mas de 3 mil activaciones por día de vehículos y hay que sumar un 30 por ciento a aquellos automovilistas que no estacionan en el microcentro, seguro que hay unos 5 mil vehículos dentro del microcentro fácil todas las mañanas», cerró.

