La Municipalidad de Formosa se adhirió a la Ley Nacional y Provincial de Alcohol Cero

Ayer en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante quedó aprobada la adhesión municipal a la ley nacional y provincial de alcohol cero. Además se tomó juramento a un nuevo prosecretario legislativo.

Este matutino dialogó con el concejal Enzo Casadei quien contó «se ha tomado juramento un nuevo prosecretario legislativo que sustituirá las funciones de manera temporal al que estaba el que se tomará licencia por enfermedad».

Y siguió «en materia legislativa debemos destacar la adhesión a la ley provincia y nacional de Alcohol Cero que viene a justamente a adherirse a una ley que ya está y queda pendiente en manos del Ejecutivo la reglamentación de esta ley para definir tipo de multas, montos y demás».

«Esto trae un avance en lo que respecta a la seguridad vial y a la pena que conlleva conducir alcoholizado que es algo que todos os fines de semana en los reportes policiales se ve y que es una cifra que no desciende, es así que no hay una toma de conciencia real de lo que implica salir alcoholizado al volante, creo que este tipo de legislaciones si no son acompañadas de políticas públicas que fomenten la prevención y la educación vial lamentablemente terminará en otra muerte, ahora ya queda en manos del Ejecutivo reglamentar la misma y exigir que se cumpla», aseveró Casadei.

Por su parte el titular de la Fundación Unidos por el Dolor, Alberto Gauna indicó «es una satisfacción muy grande porque es una lucha que creemos y consideramos un logro. Esto significa salvar muchísimas vidas porque a aquel alcoholizado que se lo agarra dentro del ejido municipal se le secuestrará el vehículo o se lo demorará, pero eso significa salvar vidas».

«Esta también es una herramienta para nosotros para poder estar en los controles y exigirlos. Es algo muy importante para la fundación porque nosotros seremos una aguja dentro del zapato porque esto es por todo lo que hemos luchado tantos años y ahora se aprobó».

Asimismo, se quejó porque se ha demorado mucho en la aprobación de la mencionada ley y dijo «no entendemos porque se ha tardado mucho la aprobación, es por ello que digo que por ahí hubo una falta de empatía por parte de la Municipalidad y consideramos una falta de respeto para los familiares y la ciudadanía».

«Nosotros fuimos la primera provincia adherida a la ley nacional de Alcohol Cero dentro de la república argentina».

Por último, explicó «con esta adhesión comienza la lucha porque tenemos una ardua tarea en torno a estos controles, no queremos sumar más estrellas al cielo. Con esto se sacarán muchos alcoholizados de la calle y se salvarán muchas vidas».

