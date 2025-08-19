La Municipalidad ejecutó trabajos preventivos en la ciudad ante pronósticos de lluvias intensa

El Comando de Prevención y Emergencia de la Municipalidad local se encuentra trabajando en distintas zonas de la ciudad, en el marco de una planificación preventiva ante los pronósticos de lluvias para esta semana, lo que incluye la liberación de residuos en zona de drenajes y el mantenimiento de desagües a cielo abierto en sectores puntuales.

Las cuadrillas se encuentran realizando el despeje de bocas de tormentas, que son las primeras en obstruirse al arrastrarsehojas y residuos no convencionales con el agua, por lo que se está accionando en distintas intersecciones del ejido urbano retirando todo aquello que pueda obstaculizar el escurrimiento a la hora de desagotar.

El propósito de estos trabajos es evitar las consecuencias que traen aparejadas las precipitaciones, por lo que se accionó en los barrios Ibyrá Pitá, Venezuela, Roberto Sotelo, El Palmar, 8 de Marzo, Urunday y 2 de Abril. En la zona norte, efectivos accionaron también en los barrios Eva Perón, con cuneteo manual y la colocación de tubos de hormigón, y en El Porvenir con cuneteo manual y mecánico.

Siempre se trabaja preventivamente y en el mismo día de la precipitación para resolver algunos problemas puntuales que se observan solo enel momento, y es ahí donde cabe solucionarlos.

Finalmente, solicitaron a los vecinos colaborar con el municipio respetando los horarios para retirar la basura domiciliaria y no arrojar en otros lugares que puedan llegar a las bocas de tormenta y obstruirlas, lo que generará sin dudas inconvenientes y anegamientos durante las lluvias.