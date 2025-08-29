La Municipalidad mantiene en pie trabajos en espacios verdes de la ciudad

Son permanentes los trabajos que realiza la municipalidad local, a través de su Dirección de Parques y Espacios Verdes, para el correcto mantenimiento, puesta a punto y embellecimiento de espacios públicos distribuidos en la ciudad, con tareas de desmalezado, jardinería, higiene y mantenimiento del arbolado urbano.

Los trabajos de parquizado y jardinería se llevaron a cabo en las plazoletas de las avenidas 9 de Julio, González Lelong, Ribereña, Napoleón Uriburu, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo. Del mismo modo, operarios accionaron en la plaza del B° Juan D. Perón, Rotonda de la Cruz, Plaza San Martín, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias, Mástil Municipal y en dependencias comunales. Estos trabajos van acompañado de riego y de la posterior recolección de acopios, en caso de ser necesario.

El desmalezado, por su parte, se concretó en los barrios Namqom, Virgen del Carmen (Soc. Rural), 8 de Marzo, 20 de Julio, San Antonio, Las Delicias, Obrero, Mariano Moreno, San Jorge, La Paz, y en espacios del Paseo San Martín y la Peatonal Rivadavia.

Finalmente, previa inspección en los barrios Mariano Moreno e Independencia, se llevó a cabo el destronque sobre un ejemplar en este último, y podas correctivas en cinco ejemplares del B° San Martín, tres en los barrios Mariano Moreno y Obrero, y uno en el B° San Francisco, en todos los casos con el acopio correspondiente de restos y su posterior recolección. .