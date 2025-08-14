La municipalidad mantuvo una charla para concientizar a motociclistas que practican «domingrau»

La comuna capitalina, a través de su Dirección de Tránsito, realizó este miércoles una charla de concientización apuntada a jóvenes motociclistas que realizan la actividad denominada “domingrau”, que el municipio, a modo de respaldo, autoriza que la lleven a cabo los domingos, deporte extremo que involucra distintas piruetas con el rodado.

Al respecto, Orlando Ortiz, titular del área, detalló “se trata de una disciplina de alto riesgo, y desde el municipio queremos dar un respaldo y contención a quienes practican, concientizar sobre las medidas de seguridad que hay que tomar para realizarlo y para circular por la vía pública”, precisó. “No buscamos sancionar, sino hablarlo, generar conciencia y brindar un espacio para su seguridad y el de toda la comunidad, evitando que estas maniobras se hagan en la vía pública”.

Ortiz aclaró que “esto fue un puntapié de algo que haremos con más frecuencia, destacando que han participado 50 jóvenes aproximadamente, quienes también se hallan en proceso para la obtención de la licencia de conducir, y con los que iremos trabajando para que todo transcurra de la manera correcta”, dijo.

“Con esto buscamos concientizar y eliminar las caravanas de motos en la vía pública, para lo que accionamos conjuntamente con la policía todos los domingos, verificando las condiciones de los rodados y la indumentaria sea adecuada, entre otras medidas como primeros pasos, siempre velando por la seguridad tanto de motociclistas como de los ciudadanos en general”, concluyó el funcionario.