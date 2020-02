La Municipalidad saca entre 12 y 14 camiones con basura de cada barrio

Compartir

Desde hace tiempo la Municipalidad lleva adelante un plan de limpieza integral y ordenamiento en la ciudad por el que van visitando diferentes barrios capitalinos y retirando residuos no convencionales, desechos de gran volumen incluyendo residuos ferrosos, ramas y escombros. En ese marco Julio Vargas, Director de Gestión Ambiental de la Comuna, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo avanza la tarea donde además realizan desmalezado y la erradicación de microbasurales.

«Estuvimos charlando con vecinos que tuvieron problemas con otros vecinos en el barrio Independencia, estuvimos hablando por el malestar de que sacan las chatarras sin un previo aviso del Municipio, por ahí nosotros con los inspectores que tenemos en las calles recorriendo la ciudad para buscar los microbasurales nos encontramos con esa cantidad de volumen de basura, levantamos pero la idea es que el vecino se sienta contento y esté satisfecho con el trabajo que venimos haciendo. Estamos recorriendo diferentes partes de la ciudad, este es un trabajo incansable que viene siendo impulsado desde el Municipio y venimos trabajando en forma conjunta con los vecinos», dijo.

«Esto viene siendo planificado desde intendencia, venimos recorriendo, estuvimos en el barrio La Nueva Formosa, también en el Sagrado Corazón, venimos recorriendo diferentes puntos de la ciudad porque como todo sabemos, en diferentes puntos nos encontramos con microbasurales y vamos trabajando en conjunto con los vecinos que nos van llamando, es un trabajo que hacemos día a día, por eso pedimos la colaboración de los vecinos, que una vez que erradicamos el microbasural cuiden el lugar, que se pongan en contacto con nosotros para poder mantener o ver la forma de ir a levantar la basura que cada uno tiene en su domicilio para dejar de generar los microbasurales», pidió.

Seguidamente fue consultado sobre si tienen una cantidad exacta de cuántas toneladas de residuos van levantando con este sistema de limpieza. «No contamos con una cantidad exacta porque es impresionante, son camiones y camiones pero tenemos una estadística de que más o menos salen entre 12 y 14 camiones chasis por barrios en todos los operativos porque no solo levantamos los residuos, aunque si bien es levantamiento de residuos ferrosos que lo llamamos nosotros porque por ahí es lo que la gente tiene en su domicilio pero en realidad levantamos los residuos en general, los no convencionales, convencionales, lo único que no levantamos son los residuos tóxicos que no son recibidos por el Municipio, ellos tienen un convenio con una empresa privada de Corrientes o Resistencia y ya tienen armado eso, lo llevan para un tratamiento que sí o sí tiene que hacer, el vaciadero del municipio no recibe residuos tóxicos».

«Nosotros vamos haciendo una estadística, cada vez más la Dirección de gestión Ambiental la mayor parte de su tiempo la ocupa erradicando microbasurales que producimos por ahí nosotros, es un trabajo entre todos de no generar más los microbasurales para que podamos empezar a tener una ciudad más limpia y lograr lo que todos queremos que es una ciudad sin basura», destacó Vargas.

«Este es un trabajo de concientización constante y es la única forma que tenemos para informar a los vecinos, creo y tengo fe de que en algún momento la gente va a tomar conciencia de que un microbasural tiene muchas afectaciones desde una enfermedad, una infección, esto causa un montón de cosas», aseguró.

«Nosotros estamos trabajando con los vecinos, hay un grupo de pobladores como en el Lote 4 que son un grupo de vecinos unidos, también en el Malvinas donde son vecinos organizados, tenemos la colaboración de ellos, la intención existe, simplemente que tenemos que empezar a agruparnos entre todos, es una tarea de concientización que lleva su tiempo pero da sus frutos, el vecino debe tomar conciencia del peligro que va generando el generar un microbasural», manifestó.

Asimismo contó que «ahora estamos estudiando una estadística de que tenemos que empezar a hablar con los comerciantes porque hay lugares con zonas de comercios donde los comerciantes por sacar un volumen alto de basura deben llevar su residuo a un contenedor más grande o llevar al Lote 66 que es el vaciadero municipal, hay veces que hemos encontrado contenedores pequeños llenos de las cajas de cartones donde vienen los pollos y tiran todo por abajo y se va generando un microbasural».

«Tuvimos por ejemplo el reclamo de una vecina del barrio San Juan, fuimos a intervenir la zona y al otro día fue un inspector a ver la zona y estaba igual que como habíamos limpiado, no pasaron ni 24 horas y ya tiraron de nuevo basura», lamentó.

«Nosotros le pedimos al vecino que se comunique a Atención al Vecino que es el 0800-9999-147 y que nos avisen, nosotros trabajamos con un sistema de la muni digital entonces automáticamente al hacer sus reclamos nos salta eso, vamos de manera automática y vemos porqué no está llegando el recolector y estamos trabajando bastante bien, hemos llegado al barrio Lote 4 casi al 100% de que la recolección sea perfecta, es un trabajo en conjunto, 50 el vecino y 50 el municipio. Nosotros pedimos que se comuniquen con el municipio así vamos a intervenir, ver qué esta pasando, hablamos con los recolectores, con el designado en la zona y estamos trabajando muy bien, en lugares donde por ahí no entraba el camión, llamaban y se dejaron de generar microbasurales», explicó.

Para finalizar señaló que «en la totalidad de Circuito Cinco la recolección es por la mañana, de 6:30 a 8:30 de la mañana, ahora estamos repartiendo folletos con el tema del descacharrizado, queremos llegar a la mayor cantidad de barrios en el menor tiempo posible, primero porque queremos llegar a todos los barrios y segundo por la preocupación que tiene nuestro intendente Jofré de la epidemia de dengue por eso nos pide que vayamos y que en el menor tiempo posible entremos en todos los barrios, ahí estamos incorporando el tema de los folletos porque es cierto que hay mucha gente que no ocupa las redes sociales, nosotros tratamos de llegar a comunicarle a esa gente en qué horario vamos pasando por su barrio».