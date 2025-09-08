La Municipalidad se desplazó a distintos sectores para evitar obstrucciones a causa de la lluvia

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, con sus cuadrillas del Comando de Emergencia, se desplazaron desde la madrugada del lunes a distintos sectores de la ciudad, con un operativo preventivo ante la caída de agua que se suscitó con más intensidad en las primeras horas de la jornada.

Operarios de la comuna se ubicaron en puntos estratégicos del ejido urbano desde las 4 de la mañana, llevando a cabo tareas específicas de prevención para evitar anegamientos a causa de una potencial obstrucción del drenaje urbano. De acuerdo a dato brindados por los responsables del trabajo, pudo extraerse ramas, hojas, y residuos no convencionales de parterres y ochavas que podrían constituir un obstáculo para el normal escurrimiento del líquido.

Durante la mañana, no se registraron mayores inconvenientes en los desagües, debido a una acción planificada que lleva delante constantemente la Municipalidad para mantener a punto el estado del drenaje en toda la ciudad, ya sea en arterias asfaltadas donde existen bocas de tormenta o bien en barrios que presentan canales a cielo abierto.

Durante la caída de lluvia se concretó la limpieza de alcantarillas en las calles pavimentadas de distintos barrios en la zona norte, haciendo hincapié en el cuneteo mecánico en los barrios 8 de Marzo, 7 de Mayo, 6 de Enero y El Porvenir, en este último también cuneteo manual al igual que en el Bº Las Orquídeas, donde se hizo lo propio en el cordón cuneta del lugar.