Cuadrillas del Comando de Emergencia de la Municipalidad recorrieron nuevamente las calles de la ciudad desde horas tempranas del sábado, realizando acciones preventivas para evitar inconvenientes y anegamientos que puedan presentarse durante la jornada ante la inestabilidad climática persistente.
Los trabajos se ejecutaron con operarios y cooperativistas en canales de distintos caudales, bocas de tormenta, cámaras y sumideros en diferentes conglomerados capitalinos, arrancando por los más vulnerables. En ese marco, cuadrillas municipales y cooperativistas realizaron tareas de desobstrucción de desagües y limpieza integral, para evitar anegamientos en casos de lluvias, ya que persiste la inestabilidad climática.
El responsable del área de barrido, Carlos Sebriano comentó que a raíz de las intensas ráfagas de viento la ciudad se pudo observar una importante cantidad de ramas y hojas que taparon algunos desagües, las que fueron inmediatamente despejadas mediante el trabajo de las cuadrillas.
Desde el municipio, recordaron a los vecinos y vecinas que no saquen la basura mientras duren las lluvias para evitar la obstrucción de los desagües, que no arrojen residuos en espacios públicos y que mantengan limpias cunetas y parterres.
Por último, reiteraron que ante cualquier eventualidad, las personas pueden comunicarse al Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147) para que la comuna pueda intervenir rápidamente.
La Municipalidad trabajó en distintos sectores ante las condiciones climáticas inestables
